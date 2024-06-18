Цей чай руйнує шлунково-кишковий тракт і печінку: китайці порівнюють його з отрутою

Експерти рекомендують відмовитися від несвіжого чаю і в жодному разі не заварювати вчорашню заварку.
Насправді, чай можна пити лише наступні 15-20 хвилин після заварювання. А напій, який вже постояв, треба вилити, бо він перетворюється на отруту. Японці навіть порівнюють несвіжий напій з отрутою змії. Найбільш руйнівним чином несвіжий чай впливає на кишківник та печінку. Розповідаємо, чим небезпечний несвіжий чай, як правильно пити напій.
Чому не можна пити несвіжий чай і заварювати вчорашню заварку
Після того, як чай постояв, у заварці йде накопичення дубильних речовин та азотистих важкорозчинних сполук. А на самій поверхні рідини утворюється оксидна плівка, яка містить магній, кальцій, залізо та білок, але вона може бути небезпечною, бо має ще гуанін, кофеїн та теофілін. Саме ці речовини є руйнівними для шлунково-кишкового тракту й печінки.
Під дією кімнатної температури органічні сполуки та дубильні речовини, які є у плівці чаю, окислюються і перетворюються на ідеальне середовище для патогенної мікрофлори. А через 24 години в такій плівці утворюється пліснява. Тож, якщо ви заварюватимете вчорашню заварку, ці шкідливі сполуки нікуди не подінуться, навіть під дією окропу, а потраплять в організм. Через що може бути алергія, біль у животі, різноманітні подразнення і навіть виразка шлунку.
Як правильно заварювати чай: корисні поради
Щоб отримати максимальну користь та насолоду від чаю, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих правил заварювання напою.
- Треба вибирати якісний чай перевіреного виробника.
- Для заварювання варто використовувати лише свіжу фільтровану воду, без жодних домішок.
- Є такі види чаю, які вимагають певної температури води, їх не можна заливати окропом. Тому варто дотримуватися інструкції, вказаної на упаковці.
- Після заварювання дайте чаю настоятися 3-4 хвилини, щоб напій повістю розкрив свій смак та аромат.
- Заварку не слід використовувати повторно, це може бути небезпечно для здоров’я, тому її треба викинути одразу після заварювання.
- Для заварювання напою краще користуватися спеціальним порцеляновим чи глиняним посудом.
- Не слід пити чай одразу після прийому їжі, організмові потрібен час на її перетравлення.
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