Цей чай руйнує шлунково-кишковий тракт і печінку: китайці порівнюють його з отрутою

Насправді, чай можна пити лише наступні 15-20 хвилин після заварювання. А напій, який вже постояв, треба вилити, бо він перетворюється на отруту. Японці навіть порівнюють несвіжий напій з отрутою змії. Найбільш руйнівним чином несвіжий чай впливає на кишківник та печінку. Розповідаємо, чим небезпечний несвіжий чай, як правильно пити напій.

Чому не можна пити несвіжий чай і заварювати вчорашню заварку

Після того, як чай постояв, у заварці йде накопичення дубильних речовин та азотистих важкорозчинних сполук. А на самій поверхні рідини утворюється оксидна плівка, яка містить магній, кальцій, залізо та білок, але вона може бути небезпечною, бо має ще гуанін, кофеїн та теофілін. Саме ці речовини є руйнівними для шлунково-кишкового тракту й печінки.

Під дією кімнатної температури органічні сполуки та дубильні речовини, які є у плівці чаю, окислюються і перетворюються на ідеальне середовище для патогенної мікрофлори. А через 24 години в такій плівці утворюється пліснява. Тож, якщо ви заварюватимете вчорашню заварку, ці шкідливі сполуки нікуди не подінуться, навіть під дією окропу, а потраплять в організм. Через що може бути алергія, біль у животі, різноманітні подразнення і навіть виразка шлунку.

Як правильно заварювати чай: корисні поради

Щоб отримати максимальну користь та насолоду від чаю, експерти рекомендують дотримуватися кількох простих правил заварювання напою.

Треба вибирати якісний чай перевіреного виробника. Для заварювання варто використовувати лише свіжу фільтровану воду, без жодних домішок. Є такі види чаю, які вимагають певної температури води, їх не можна заливати окропом. Тому варто дотримуватися інструкції, вказаної на упаковці. Після заварювання дайте чаю настоятися 3-4 хвилини, щоб напій повістю розкрив свій смак та аромат. Заварку не слід використовувати повторно, це може бути небезпечно для здоров’я, тому її треба викинути одразу після заварювання. Для заварювання напою краще користуватися спеціальним порцеляновим чи глиняним посудом. Не слід пити чай одразу після прийому їжі, організмові потрібен час на її перетравлення.

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