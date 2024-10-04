Цей фрукт спалює зайвий жир на тілі краще, ніж будь-які тренування чи дієти

Дієтологи рекомендують їсти фрукти щодня і не вірити тим, хто говорить, що від них поправляються.
Яблука – це фрукт номер один для схуднення, і ось чому.
Яка користь яблук для швидкого схуднення: дослідження вчених
Одне велике яблуко містить достатньо розчинної та нерозчинної клітковини, щоб наситити організм на тривалий проміжок часу. Також науковці довели, що тривале пережовування яблука підвищує рівень відчуття ситості.
У 2015 році було проведено дослідження, результати якого показали, що ті люди, які щодня їдять яблука, на 30% менше страждають ожирінням. Інше дослідження, яке тривало упродовж 10 тижнів, показало, що ті піддослідні із зайвою вагою, які їли яблука, втрачали по 1 кілограму на тиждень. А ті, які не вживали фруктів, а їли вівсяне печиво і таку саму їжу, не втратили ваги. До того ж, у піддослідних, які вживали яблука, спостерігалося швидке спалювання жирової тканини у зоні живота та стегон.
Яка ще користь яблук для здоров’я
- Сприяють здоров’ю серцево-судинної системи. За рахунок вмісту розчинних волокон яблука знижують "поганий" холестерин у крові. Також фрукти містять поліфеноли, які мають антиоксиданті властивості, тому знижують високий тиск та захищають від інсульту.
- Запобігають розвитку захворювання на діабет ІІ типу. Науковці довели, що ті люди, які часто їдять яблука мають нижчий ризик розвитку діабету.
- Попереджають ракові захворювання. Яблука містять флавоноїди та поліфеноли, які нівелюють вплив вільних радикалів та запобігають утворенню ракових клітин в організмі.
- Допомагають боротися з астмою. Велике дослідження, у якому взяли участь більше 68 тисяч чоловік, показало, що ті, хто їли більше яблук, мали мінімальні ризики розвитку астми. Так як у шкірці фрукта містяться флавоноїди, які допомагають зміцнювати імунітет та знижувати запальні процеси, що є причиною астми та алергії.
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