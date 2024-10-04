Цей фрукт спалює зайвий жир на тілі краще, ніж будь-які тренування чи дієти

Дієтологи рекомендують їсти фрукти щодня і не вірити тим, хто говорить, що від них поправляються.

Яблука – це фрукт номер один для схуднення, і ось чому.

Яка користь яблук для швидкого схуднення: дослідження вчених

Одне велике яблуко містить достатньо розчинної та нерозчинної клітковини, щоб наситити організм на тривалий проміжок часу. Також науковці довели, що тривале пережовування яблука підвищує рівень відчуття ситості.

У 2015 році було проведено дослідження, результати якого показали, що ті люди, які щодня їдять яблука, на 30% менше страждають ожирінням. Інше дослідження, яке тривало упродовж 10 тижнів, показало, що ті піддослідні із зайвою вагою, які їли яблука, втрачали по 1 кілограму на тиждень. А ті, які не вживали фруктів, а їли вівсяне печиво і таку саму їжу, не втратили ваги. До того ж, у піддослідних, які вживали яблука, спостерігалося швидке спалювання жирової тканини у зоні живота та стегон.

Яка ще користь яблук для здоров’я

Сприяють здоров’ю серцево-судинної системи. За рахунок вмісту розчинних волокон яблука знижують "поганий" холестерин у крові. Також фрукти містять поліфеноли, які мають антиоксиданті властивості, тому знижують високий тиск та захищають від інсульту.

За рахунок вмісту розчинних волокон яблука знижують "поганий" холестерин у крові. Також фрукти містять поліфеноли, які мають антиоксиданті властивості, тому знижують високий тиск та захищають від інсульту. Запобігають розвитку захворювання на діабет ІІ типу. Науковці довели, що ті люди, які часто їдять яблука мають нижчий ризик розвитку діабету.

Науковці довели, що ті люди, які часто їдять яблука мають нижчий ризик розвитку діабету. Попереджають ракові захворювання. Яблука містять флавоноїди та поліфеноли, які нівелюють вплив вільних радикалів та запобігають утворенню ракових клітин в організмі.

Яблука містять флавоноїди та поліфеноли, які нівелюють вплив вільних радикалів та запобігають утворенню ракових клітин в організмі. Допомагають боротися з астмою. Велике дослідження, у якому взяли участь більше 68 тисяч чоловік, показало, що ті, хто їли більше яблук, мали мінімальні ризики розвитку астми. Так як у шкірці фрукта містяться флавоноїди, які допомагають зміцнювати імунітет та знижувати запальні процеси, що є причиною астми та алергії.

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