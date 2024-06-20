Цей копійчаний овоч треба їсти усім після 55: уповільнює старіння і допомагає від безсоння

Лікарі рекомендують їсти овоч усім, хто хоче прожити довге й активне життя, без проблем зі здоров’ям.

Білокачанна капуста – це потужне джерело корисних мікроелементів, вітамінів, антиоксидантів та рослинної клітковини. Які залишаються навіть після тривалого зберігання й заквашування. Медики рекомендують їсти капусту усім, хто хоче наситити свій організм корисними мінералами й вітамінами. Капуста містить вітаміни групи В, С, Р, Е, К, які підтримують належну роботу серцево-судинної, нервової та травної систем. Завдяки вмісту магнію, сірки, калію, фосфору, йоду, цинку та міді овоч здатен уповільнювати процеси старіння, зміцнювати кістки, зуби та волосся. Також капуста допомагає розігнати метаболізм і швидше схуднути, якщо є така потреба.

До того ж, білокачанна капуста – недорога й доступна, що робить її королевою з-поміж інших овочів. Але копійчана ціна жодним чином не нівелює її неоціненної користі для нашого здоров’я.

Яка користь капусти: що лікує

Допомагає від безсоння і знижує стрес. Капуста позитивно впливає на нервову систему завдяки вмісту антиоксидантів та вітамінів групи В. Щоб після напруженого дня розслабитися й добре заснути, лікарі рекомендують їсти на вечерю салат із капусти. Овоч має снодійний ефект, тому дуже корисний для тих, у кого є проблеми зі сном.

Капуста позитивно впливає на нервову систему завдяки вмісту антиоксидантів та вітамінів групи В. Щоб після напруженого дня розслабитися й добре заснути, лікарі рекомендують їсти на вечерю салат із капусти. Овоч має снодійний ефект, тому дуже корисний для тих, у кого є проблеми зі сном. Уповільнює процеси старіння. Завдяки вітамінам Е і К, капуста здатна уповільнювати вікові зміни шкіри та волосся, запобігаючи появі зморшок і сивини. Також овоч здатен підтримувати еластичність шкіри завдяки вмісту антивікового антиоксиданту – кемпферолу. Ця сполука захищає шкіру від впливу сонячного проміння, організм – від токсинів та шкідливих речовин.

Завдяки вітамінам Е і К, капуста здатна уповільнювати вікові зміни шкіри та волосся, запобігаючи появі зморшок і сивини. Також овоч здатен підтримувати еластичність шкіри завдяки вмісту антивікового антиоксиданту – кемпферолу. Ця сполука захищає шкіру від впливу сонячного проміння, організм – від токсинів та шкідливих речовин. Знижує рівень холестерину. Білокачанна капуста містить унікальний вітамін U, який попереджає тромбоутворення та появу холестеринових бляшок. Тому капуста є чудовим продуктом для профілактики атеросклерозу.

Білокачанна капуста містить унікальний вітамін U, який попереджає тромбоутворення та появу холестеринових бляшок. Тому капуста є чудовим продуктом для профілактики атеросклерозу. Захист від вірусів та застуди. Завдяки вмісту вітамінів та мінералів капуста здатна зміцнювати імунітет і діє як протизапальний та антисептичний засіб.

Завдяки вмісту вітамінів та мінералів капуста здатна зміцнювати імунітет і діє як протизапальний та антисептичний засіб. Допомагає схуднути. Капуста містить рослинну клітковину, яка добре насичує організм, але не провокує набір зайвої ваги. До того ж, овоч допомагає розігнати метаболізм і спалити зайвий жир на тілі.

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