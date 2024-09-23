Цей напій п’ють щодня, та мало хто здогадується про його користь для здоров’я

За допомогою цього напою можна захиститися від захворювання на рак, зміцнити серце та призупинити процеси старіння.

Зелений чай – це висушене й ферментоване листя рослини Camellia sinensis, яка росте в Азії. Батьківщиною надзвичайно популярного напою вважають Китай. Східна медицина тисячоліттями використовує цей цілющий напій для підтримки здоров’я, профілактики безлічі захворювань та подовження молодості. Багато хто полюбляє його пити щодня, але навіть не здогадується про неоціненну користь для здоров’я.

Яка користь зеленого чаю для організму людини

Подовжує молодість. Зелений чай містить вітаміни групи В, які допомагають зберегти молодість нашого організму. А вітамін Е сприяє утворенню нових клітин шкіри, робить її пружною та еластичною. Зелений чай також активує роботу головного мозку та запобігає його старінню, захищає від захворювання на деменцію.

Зелений чай містить вітаміни групи В, які допомагають зберегти молодість нашого організму. А вітамін Е сприяє утворенню нових клітин шкіри, робить її пружною та еластичною. Зелений чай також активує роботу головного мозку та запобігає його старінню, захищає від захворювання на деменцію. Має протизапальні властивості. Зелений чай досі використовується як жарознижувальний засіб. Також його п’ють, щоб спинити кровотечу та пришвидшити загоєння ран. Напій сприяє швидкій регенерації тканин.

Зелений чай досі використовується як жарознижувальний засіб. Також його п’ють, щоб спинити кровотечу та пришвидшити загоєння ран. Напій сприяє швидкій регенерації тканин. Покращує когнітивні функції. Лікарі рекомендують пити зелений чай літнім людям, оскільки він має тонізуючу властивість, тому знімає сонливість, покращує увагу, концентрацію та пам’ять. Після випитої чашки напою людина почувається щасливішою та бадьорішою.

Лікарі рекомендують пити зелений чай літнім людям, оскільки він має тонізуючу властивість, тому знімає сонливість, покращує увагу, концентрацію та пам’ять. Після випитої чашки напою людина почувається щасливішою та бадьорішою. Піднімає настрій. Зелений чай містить сполуку – L-теанін, яка здатна зняти нервове напруження, стрес та покращити настрій. Тому напій треба обов’язково пити після важкого робочого дня, щоб зняти напругу.

Зелений чай містить сполуку – L-теанін, яка здатна зняти нервове напруження, стрес та покращити настрій. Тому напій треба обов’язково пити після важкого робочого дня, щоб зняти напругу. Детокс організму. Напій допомагає виводити з організму шлаки, токсини та інші шкідливі речовини. Тому зелений чай корисно пити усім, хто хоче очистити свій кишківник.

Напій допомагає виводити з організму шлаки, токсини та інші шкідливі речовини. Тому зелений чай корисно пити усім, хто хоче очистити свій кишківник. Допомагає скинути зайві кілограми. Зелений чай розганяє метаболізм та розщеплює жири, його варто пити усім, хто хоче швидко та безпечно схуднути.

Зелений чай розганяє метаболізм та розщеплює жири, його варто пити усім, хто хоче швидко та безпечно схуднути. Профілактика захворювань на рак. Чай містить антиоксидантні сполуки, які вбивають ракові клітини в організмі. За рахунок вмісту поліфенолів напій також здатен захищати тіло від упливу УФ-променів.

Чай містить антиоксидантні сполуки, які вбивають ракові клітини в організмі. За рахунок вмісту поліфенолів напій також здатен захищати тіло від упливу УФ-променів. Зміцнює серцево-судинну систему. Напій запобігає утворенню холестеринових бляшок, покращує еластичність судин, запобігає ризику виникнення інсульту.

Напій запобігає утворенню холестеринових бляшок, покращує еластичність судин, запобігає ризику виникнення інсульту. Допомагає вилікувати захворювання шкіри. Екстракт зеленого чаю використовується у багатьох косметичних засобах для шкіри, і не дарма. Адже він здатен підтримувати її здоров’я, молодість та пружність. Зелений чай лікує висипання та запалення, відновлює клітини, покращуючи пружність та еластичність шкіри. Напоєм можна користуватися як тоніком, щоб запобігти появі дрібних зморшок.

Яка шкода зеленого чаю: кому не можна пити напій

Лікарі рекомендують пити не більше трьох чашок зеленого чаю на день, якщо немає жодних протипоказань. Не варто вживати напій людям, які мають захворювання серця, печінки, жовчного міхура та нирок.

Якщо ви приймаєте ліки, які розріджують кров, від напою також варто утриматися. Не слід поєднувати зелений чай із кавою та енергетиками, це може погано вплинути на здоров’я серця.

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