Цей напій руйнує холестеринові бляшки та спалює вісцеральний жир

Якщо включити цей тонізуючий напій до свого раціону, можна позбутися зайвої жирової тканини в зоні живота і стегон, омолодитися та нівелювати ризики онкології.

Це зелений чай, який п’ють як зранку, так і ввечері. Він не лише допомагає схуднути, також має купу корисних властивостей для всіх систем організму.

Яка користь зеленого чаю для схуднення

Напій здатен пришвидшувати метаболізм, бо містить біологічно активні сполуки – катехіни та кофеїн. Ці речовини допомагають спалювати зайву жирову тканину у зоні живота і стегон за рахунок пришвидшення процесів окислення жиру.

Лікарі рекомендують включати зелений чай до дієти, тоді напій дійсно допомагатиме швидко позбутися жирової тканини на животі. Найбільша доза катехінів, які прискорюють спалення вісцерального жиру, міститься у чаї матча.

Яка ще користь зеленого чаю для здоров’я

Покращує здоров’я серця й судин. Зелений чай робить судини більш еластичними, руйнує холестеринові бляшки, захищає від інсульту.

Зелений чай робить судини більш еластичними, руйнує холестеринові бляшки, захищає від інсульту. Омолоджує. За рахунок вмісту вітамінів групи В чай допомагає зберегти молодість та пружність шкіри. Вітамін Е сприяє регенерації клітин шкіри, робить її еластичною та сяючою. Зелений чай також виступає у ролі нейропротектора, який запобігає старінню мозку.

За рахунок вмісту вітамінів групи В чай допомагає зберегти молодість та пружність шкіри. Вітамін Е сприяє регенерації клітин шкіри, робить її еластичною та сяючою. Зелений чай також виступає у ролі нейропротектора, який запобігає старінню мозку. Протизапальна дія. Зелений чай можна використовувати як жарознижувальний та кровоспинний засіб. Його п’ють також для того, щоб пришвидшити загоєння ран, він добре впливає на регенерацію тканин.

Зелений чай можна використовувати як жарознижувальний та кровоспинний засіб. Його п’ють також для того, щоб пришвидшити загоєння ран, він добре впливає на регенерацію тканин. Захищає від онкології. Напій містить поліфеноли, які мають антиоксидантний ефект, тому не дають розвиватися раковим клітинам.

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