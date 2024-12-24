Цей популярний чай може бути вкрай небезпечним для здоров’я, і ось чому

Мате – це не просто напій, а справжня культурна традиція для народів Південної Америки, його популярність стрімко зростає і за межами континенту завдяки безлічі корисних властивостей.

Однак лікарі не рекомендують зловживати цим напоєм, хоча він дійсно смачний і підбадьорливий. Проте чай мате – це продукт із подвійним дном, і ось чому.

Які корисні властивості чаю мате

Напій містить вітаміни А, В та С, антиоксидантні сполуки й мінерали. Завдяки високому вмісту кофеїну та теоброміну мате має тонізуючий ефект, тому чай став прекрасним замінником для тих, кому не можна пити каву.

Основні корисні властивості чаю мате.

Змінює імунітет. Напій захищає організм від вірусних захворювань та інфекцій.

Напій захищає організм від вірусних захворювань та інфекцій. Налагоджує роботу серця й судин. Мате знижує артеріальний тиск і покращує кровообіг.

Мате знижує артеріальний тиск і покращує кровообіг. Стимулює процеси травлення. Напій значно полегшує перетравлення важкої для шлунку їжі.

Напій значно полегшує перетравлення важкої для шлунку їжі. Має антиоксидантну дію. Захищає клітини організму від упливу вільних радикалів та сповільнює процеси старіння.

Захищає клітини організму від упливу вільних радикалів та сповільнює процеси старіння. Заряджає енергією на тривалий проміжок часу. Мате допомагає підвищити рівень енергії та поліпшує концентрацію, увагу та пам’ять.

Які основні ризики чаю мате для здоров’я людини: як їх уникнути

Дослідження науковців показують, що чай мате не можна заварювати дуже гарячою водою, її температура має становити не більше 65 градусів. Інакше напій може спровокувати рак стравоходу.

Які основні ризики напою для здоров’я.

Канцерогенні речовини. Під час заварювання гарячою водою чай виділяє речовини, які можуть спровокувати появу раку.

Під час заварювання гарячою водою чай виділяє речовини, які можуть спровокувати появу раку. Взаємодія з нікотином та алкоголем. Вживання чаю мате разом із цими речовинами може посилювати їхній негативний вплив на організм.

Вживання чаю мате разом із цими речовинами може посилювати їхній негативний вплив на організм. Побічні ефекти від кофеїну. Люди, які чутливі до цієї речовини, матимуть проблеми зі сном та відчуттям тривожності.

Люди, які чутливі до цієї речовини, матимуть проблеми зі сном та відчуттям тривожності. Не рекомендується вагітним і жінкам, які годують груддю, бо чай містить кофеїн.

бо чай містить кофеїн. Захворювання ШКТ. Не можна пити мате людям, які мають проблеми зі шлунком та кишківником.

Щоб уникнути ризиків, чай мате варто заварювати водою, яка матиме температуру 60-70 градусів. Не можна вживати напій разом із тютюновими виробами й алкоголем. Також лікарі рекомендують пити не більше 3 чашок чаю мате на тиждень.

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