Цей продукт корисніший за червону рибу та в 10 разів дешевший: лікує нирки, зміцнює кістки

Лікарі рекомендують обов’язково включати продукт до свого щоденного раціону, адже він не лише смачний, а й корисний для всіх систем організму.

Це печериці чи шампіньйони. Слово "шампіньйон" перекладається з французької просто – гриб. Саме французи зробили печериці промисловою культурою, тому їх вважають французькими грибами. Печериці запікають, смажать, додають у різноманітні салати й закуски. Вони чудово поєднуються з овочами, м'ясом, сиром і курячими яйцями. Загалом, досвідчена господиня може перетворити ці гриби на справжній витвір кулінарного мистецтва. Лікарі запевняють, що шампіньйони за своєю користю не поступаються червоній рибі, але вони значно доступніші, бо коштують у декілька разів дешевше. Розповідаємо, яка користь печериць, чи можна їсти потемнілі гриби, кому вживати не слід.

Яка користь печериць для здоров’я людини

Ці гриби користуються великою популярністю, адже з них можна приготувати купу смачних страв, до того ж, продукт недорогий, тому його може дозволити собі кожен. А ще шампіньйони вкрай корисні для здоров’я і за своєю поживною цінністю схожі на червону рибу, так як містять багато фосфору, залізо, йод, кальцій та цинк.

За рахунок вмісту великої кількості фосфору печериці нормалізують роботу нервової системи, знімають утому, активують обмін речовин, зміцнюють кісткову тканину та зубну емаль. Лікарі рекомендують їсти гриби тим людям, які мають велике розумове навантаження. Адже завдяки вмісту вітамінами групи В, Е, D, біотину, лінолевої, пантотенової та інших кислот продукт активує роботу головного мозку.

Дієтологи радять включати печериці до свого щоденного раціону тим, хто хоче швидко схуднути. Ці гриби малокалорійні, допомагають розганяти метаболізм і мають всі поживні речовини, які необхідні організму.

Окрім того, шампіньйони містять вкрай важливий для здоров’я натрій, який підтримує здоров’я серцево-судинної системи, м’язів та нирок. Печериці допомагають руйнувати холестеринові бляшки, тим самим нівелюють розвиток атеросклерозу. Гриби також нормалізують рівень цукру в крові та зміцнюють нервову систему.

Печериці – це відмінне джерело рослинного білка, тому будуть ідеальним продуктом для тих, хто не вживає м’яса.

Чи можна їсти потемнілі шампіньйони

Часто господині сумніваються, чи можна готувати потемнілі печериці, адже гриби досить швидко втрачають свій білий колір. Спеціалісти з безпеки харчування пояснюють, що потемніння пов’язане з процесом окиснення. Для того, щоб переконатися у свіжості гриба, його варто розрізати навпіл. Якщо всередині продукт білий та пружний, таку печерицю можна їсти без вагань.

Фахівці рекомендують під час вибору грибів звертати увагу на плівку, яка з’єднує ніжку й капелюшок. Якщо плівка ціла, то такі гриби можна брати. Зберігати печериці у холодильнику рекомендовано не більше п’яти днів і періодично перевіряти, чи не стали вони вологими та слизькими.

Кому не можна вживати шампіньйони: які протипоказання

Лікарі не рекомендують їсти печериці людям після 65, вагітним жінкам і матерям, які годують груддю, також дітям до 12 років. Не можна їсти страви з печериць та інших грибів тим, хто має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту: гепатит, холецистит, панкреатит, виразкову хворобу шлунку, дванадцятипалої кишки. Гриби можуть спровокувати загострення цих захворювань.

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