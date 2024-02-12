Цей продукт спалює жир на животі та сідницях: лікарі рекомендують включити закуску у свій раціон

Вчені довели, що ці плоди спалюють зайву жирову тканину і заряджають енергією на тривалий час.

Упродовж тривалого часу існувала думка, що вживання горіхів призводить до збільшення ваги. Виявляється, це міф, який з’явися тому, що горіхи мають високий вміст жирів. Однак нове дослідження показало, що горіхи здатні спалювати зайву жирову тканину. Розповідаємо, чому для спалювання жиру корисно їсти горіхи, посилаючись на New York Post.

Яка користь горіхів для схуднення: дослідження вчених

Науковці з Медичного центру Університету Вандербільта дослідили, як горіхи впливають на спалювання зайвої жирової тканини. Вчені виявили, що люди, які приймали участь у дослідженні і щоденно споживали горіхи, мали значне покращення загального здоров’я. Науковці також встановили, що жінки у ході експерименту втратили частину жиру в черевній порожнині. А в чоловіків знизився рівень інсуліну в крові.

Піддослідні, які їли горіхи щодня, мали більше енергії за рахунок спалювання жирової тканини, ніж ті, що не вживали горіхи на перекус. Це й стало причиною схуднення у людей, що брали участь у дослідженні.

"Цей експеримент показав, що вживання горіхів у помірній кількості не лише не впливає на збільшення ваги, а й провокує спалювання жиру на животі та сідницях", - наголошує Хайді Дж. Сільвер з Медичного центру.

Яка користь горіхів для загального здоров’я

Кожен вид цього продукту насичений жирами, вітамінами, поліненасиченими кислотами, амінокислотами й іншими корисними макроелементами. Завдяки регулярному вживанню горіхів покращується обмін речовин, виводяться шлаки з організму, налагоджується якісна робота мозку і нервової системи, покращується зір, стан шкіри, волосся та нігтів.

Горіхи містять речовини, що здатні боротися з тривожними й депресивними станами, заспокоювати після нервового напруження та стресів. Також можна відмітити вкрай позитивний вплив горіхів на імунну та серцево-судинну системи, чоловіче й жіноче здоров’я.

Горіхи треба регулярно вживати для здоров’я кісткової тканини, суглобів, м’язів та очей. Також вони знижують ризики вірусних захворювань. Лікарі рекомендують продукт, якщо є хвороби нирок, печінки чи кишківника.

Слід також зазначити, що горіхи є відмінним продуктом для перекусу, так як добре втамовують голод і заряджають енергією на тривалий період часу. Цей продукт є прекрасним активатором та підживленням для мозку, тому його рекомендують вживати перед важливими заходами – іспитами, захистами проєктів чи співбесідами.

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