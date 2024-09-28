Цей сік можна пити діабетикам: знижує рівень цукру в крові, також захищає від утрати зору

Напій містить у своєму складі антиоксиданти, натрій та магній, тому захищає від раку, серцево-судинних захворювань та запальних процесів в організмі.

Це томатний сік, користь якого важко переоцінити. У цьому продукті міститься купа вітамінів – A, C, B6, PP, мінерали та антиоксидантні сполуки. Томатний сік знижує ризик захворювання на діабет, онкологію, нормалізує рівень холестерину в крові та покращує еластичність судин. Розповідаємо, яка ще користь томатного соку, що лікує.

Які корисні властивості томатного соку: що лікує

Антиоксидантна властивість. Найголовніша користь напою – це захист організму від вільних радикалів, які є причиною різних видів раку.

Найголовніша користь напою – це захист організму від вільних радикалів, які є причиною різних видів раку. Покращує імунітет. Підвищує опірність організму до вірусних захворювань, зміцнюючи імунну систему.

Підвищує опірність організму до вірусних захворювань, зміцнюючи імунну систему. Підтримує роботу серця й судин. Знижує рівень "поганого" холестерину, налагоджує роботу серцево-судинної системи, нівелюючи ризик серцевого нападу.

Знижує рівень "поганого" холестерину, налагоджує роботу серцево-судинної системи, нівелюючи ризик серцевого нападу. Здоров’я шкіри. Якщо пити томатний сік із додаванням оливкової олії, можна захиститися від упливу УФ-променів та усунути плями на шкірі.

Якщо пити томатний сік із додаванням оливкової олії, можна захиститися від упливу УФ-променів та усунути плями на шкірі. Налагоджує роботу травної системи, знімає здуття живота й гострі болі, допомагає при запорах.

знімає здуття живота й гострі болі, допомагає при запорах. Корисний для здоров’я очей. Якщо регулярно вживати томатний сік, можна покращити зір та захиститися від хвороби очей.

Якщо регулярно вживати томатний сік, можна покращити зір та захиститися від хвороби очей. Допомагає швидко та безпечно схуднути. Томатний сік містить достатньо клітковини, що надовго забезпечує відчуття ситості. Тому напій допомагає швидше схуднути за рахунок зменшення споживання калорій.

Томатний сік містить достатньо клітковини, що надовго забезпечує відчуття ситості. Тому напій допомагає швидше схуднути за рахунок зменшення споживання калорій. Заряджає енергією. Якщо пити томатний сік зранку, можна почуватися бадьорими та енергійними упродовж цілого дня.

Якщо пити томатний сік зранку, можна почуватися бадьорими та енергійними упродовж цілого дня. Здоров’я шкіри. Якщо нанести томатний сік на прищі, рани чи опіки, це допоможе швидкому загоєнню та нівелює утворення рубців.

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