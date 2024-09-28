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Цей сік можна пити діабетикам: знижує рівень цукру в крові, також захищає від утрати зору

Цей сік можна пити діабетикам: знижує рівень цукру в крові, також захищає від утрати зору

Яка користь томатного соку / Фото: Freepik

Напій містить у своєму складі антиоксиданти, натрій та магній, тому захищає від раку, серцево-судинних захворювань та запальних процесів в організмі.

Це томатний сік, користь якого важко переоцінити. У цьому продукті міститься купа вітамінів – A, C, B6, PP,  мінерали та антиоксидантні сполуки. Томатний сік знижує ризик захворювання на діабет, онкологію, нормалізує рівень холестерину в крові та покращує еластичність судин. Розповідаємо, яка ще користь томатного соку, що лікує.

Які корисні властивості томатного соку: що лікує

  • Антиоксидантна властивість. Найголовніша користь напою – це захист організму від вільних радикалів, які є причиною різних видів раку.
  • Покращує імунітет. Підвищує опірність організму до вірусних захворювань, зміцнюючи імунну систему.
  • Підтримує роботу серця й судин. Знижує рівень "поганого" холестерину, налагоджує роботу серцево-судинної системи, нівелюючи ризик серцевого нападу.
  • Здоров’я шкіри. Якщо пити томатний сік із додаванням оливкової олії, можна захиститися від упливу УФ-променів та усунути плями на шкірі.
  • Налагоджує роботу травної системи, знімає здуття живота й гострі болі, допомагає при запорах.
  • Корисний для здоров’я очей. Якщо регулярно вживати томатний сік, можна покращити зір та захиститися від хвороби очей.
  • Допомагає швидко та безпечно схуднути. Томатний сік містить достатньо клітковини, що надовго забезпечує відчуття ситості. Тому напій допомагає швидше схуднути за рахунок зменшення споживання калорій.
  • Заряджає енергією. Якщо пити томатний сік зранку, можна почуватися бадьорими та енергійними упродовж цілого дня.
  • Здоров’я шкіри. Якщо нанести томатний сік на прищі, рани чи опіки, це допоможе швидкому загоєнню та нівелює утворення рубців.

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