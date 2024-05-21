Цей суп зміцнює зуби та кістки, уповільнює старіння: особливо корисний для людей за 50

Суп, приготований на бульйоні з м’ясних кісточок, вкрай корисний, смачний та поживний. Він підвищує імунітет, омолоджує, зміцнює кістки та сполучні тканини, робить шкіру еластичною, а волосся міцним і сяючим. А все тому, що бульйон на кістках містить надзвичайно корисну сполуку для нашого організму – колаген. Розповідаємо, яка користь бульйону, що таке колагені, яка його роль для нашого здоров’я, посилаючись на польський ресурс Przyslijprzepis.

Що таке колаген і на що він впливає в організмі людини

Колаген – це один із найцінніших білків для нашого організму. Оскільки він є будівельним матеріалом для м’язів, кісток, сполучних тканин, шкіри, волосся, сухожилля та зв’язок. Колаген є також у рогівці ока, зубах і кровоносних судинах, тому прямо впливає на стан практично всіх систем організму. З роками вироблення колагену в нашому організмі значно сповільнюється, тому кістки стають крихкими, починає випадати волосся, на шкірі з’являються зморшки. Процес уповільнення починається вже після 40 років, а після 60 вироблення колагену взагалі припиняється.

Що впливає на зменшення кількості колагену в нашому організмі:

гормональні збої;

перебування на сонці без УФ-захисту;

підвищений цукор у крові та надлишок солі в організмі;

погані звички;

постійні стреси, втома та перенапруження.

Чим корисний бульйон на кістках для здоров’я людини

Колагеновий бульйон на кістках – вкрай смачний засіб від проблем зі здоров’ям, які є причиною сповільнення вироблення білка. Суп, зварений на такому бульйоні, допомагає уповільнити старіння, розгладити зморшки, зміцнити кістки, м’язи, зуби, волосся та шкіру.

Які корисні сполуки й мінерали містить бульйон:

Глютамін – це сполука, яка покращує еластичність та рухливість суглобів.

Гіаулоронова кислота, що покращує стан шкіри, поліпшує рухливість суглобів, зменшує біль та набряки на тілі.

Сірка, кальцій та фосфор, що є зміцнюючими мінералами для тканин організму.

Тому суп на м'ясних кістках вкрай необхідний людям зрілого віку, щоб залишатися молодими й здоровими якомога довше. Регулярне вживання бульйону забезпечить міцність кісток та суглобів, еластичність судин, шкіри й влосся, а також зменшить набряки на тілі й захистить від вірусних захворювань.

Читайте також:

Які частини курки не можна брати для супу: вони несмачні й небезпечні для здоров’я

Чи правильно ви це робите: дерматологиня розповіла, як наносити крем під очі

Шашлик із цього м'яса вважається найсмачнішим і найкориснішим для здоров'я