Цей вітамін потрібен усім людям після 60: захищає від утрати м’язів і крихкості кісток

Лікарі рекомендують включати в раціон продукти, які містять цей вітамін, бо він регулює рівень кальцію та фосфору в організмі.

Це вітамін D, який має позитивний вплив на всі системи нашого організму. Вчені виявили, що цей вітамін, окрім того, що допомагає засвоюватися кальцію та фосфору, здатен захищати наш організм від вірусних захворювань і нівелювати запалення. Тому людям похилого віку й тим, хто має слабкий імунітет, треба обов’язково включити продукти у свій раціон, які містять цей вітамін. Розповідаємо, яка користь вітаміну D для літніх людей, у яких продуктах міститься, яка його роль для нашого організму.

Яка користь вітаміну D для людей похилого віку

Цей вітамін нівелює ризики багатьох вікових захворювань, особливо це стосується проблем із кістковою та м’язовою тканинами. Після 40 років уповільнюються процеси метаболізму, що провокує наростання зайвого жиру на тілі. Згодом починається віковий процес втрати м’язів. До цих проблем додаються крихкість кісток, зубів та нігтів, а також випадіння волосся. Все це відбувається через погане засвоєння кальцію та фосфору. А вітамін D допомагає засвоюватися цим мінералам, чим нівелює всі зазначені проблеми зі здоров’ям.

Що таке вітамін D: пояснення вчених

Це поєднання двох жиророзчинних сполук D2 і D3, які вважаються вкрай важливими для нашого організму. За своїми біохімічними властивостями вітамін D є попередником гормону – кальцитріолу, який синтезується нирками.

Як вітамін D потрапляє до нашого організму? Коли лікарі рекомендують більше гуляти на сонці, вони мають на увазі те, що під дією сонячного світла організм людини самостійно синтезує вітамін D із холестерину. Також людина може отримати цей вітамін із таких продуктів:

жирної риби – оселедця, скумбрії, лососевої, сардин тощо;

молочних продуктів і вершкового масла;

яєць;

грибів;

дріжджів;

бобових;

зернових;

шпинату.

Яка роль вітаміну D в організмі людини

Основні функції вітаміну D для нашого організму такі:

регуляція засвоєння мінералів – кальцію та фосфору;

зменшення різних видів запалень;

сприяння процесу росту клітин, формування м’язової тканини;

зміцнення волосся, нігтів, зубів та кісток;

активація роботи мозку;

зміцнення імунної системи організму;

засвоєння глюкози;

регулювання роботи генів, які відповідають за розмноження клітин організму.

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