Час прийому їжі впливає на психічне здоров'я: коли не можна їсти

Якщо людина працює або просто не спить ночами, то це може призвести до проблем із психічним здоров'ям.

Однією з причин цього вчені називають нічний прийом їжі.

Про це пише ScienceAlert.

Неспання в нічний час, як показують багато досліджень, може негативно позначитися на настрої та емоційному стані людини. Наслідками нічного способу життя можуть стати депресія та постійне занепокоєння. Щоб захистити своє психічне здоров'я від порушень, американські вчені пропонують змінити час прийому їжі.

"Наше дослідження передбачає, що відмова від нічних прийомів їжі може стабілізувати та покращити емоційний стан людини", — зазначила Сара Челлаппа з Brigham and Women's Hospital.

Звичайний баланс гормонів в людському організмі коливається протягом дня залежно від біологічних годин і нове дослідження показує, що нічні прийоми їжі можуть втручатися в обмін речовин. Тому нічний прийом їжі може бути причиною не тільки появи ожиріння, але і депресії, а також тривоги.

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