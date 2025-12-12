Є продукти, які ідеально підходять для сніданку, оскільки містять корисні жири / © www.freepik.com/free-photo

Багато людей стикаються з проблемою позбавлення від надлишкових кілограмів. Часто це пов’язано не лише з кількістю спожитої їжі, а й з тим, в яку пору доби ми сідаємо за стіл. Виявляється, час прийому їжі має вагоме значення, особливо коли йдеться про сніданок.

Збалансований сніданок має містити і білки, і вуглеводи — саме така комбінація забезпечує організм енергією та підтримує стабільний рівень цукру в крові протягом дня.

Організм по-різному переробляє білки й вуглеводи вранці через коливання гормонів, чутливість до інсуліну та енергетичні потреби.

Дієтологи радять обирати повільні вуглеводи й якісні джерела білка — яйця, йогурт, рибу, бобові, горіхи — аби підтримувати стабільну енергію та гарне самопочуття впродовж усього дня.

Фахівці з харчування та дієтологи, як пише news.blog.net.ua, рекомендують обирати для першого прийому їжі проміжок часу між 7:00 та 10:00 ранку. У цей період природним чином зростає рівень кортизолу, що готує організм до активності та підвищує ефективність використання поживних речовин.

