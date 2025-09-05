ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Здоров'я
236
1 хв

Час сніданку впливає на ризик передчасної смерті: що виявили вчені

Регулярний ранній сніданок може знизити ризики хронічних захворювань і підвищити тривалість життя.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сніданок

Сніданок / © Freepik

Час першого прийому їжі може впливати на тривалість життя. Міжнародна група вчених, серед яких фахівці Манчестерського університету та Гарварду, з’ясувала, що пізній сніданок пов’язаний з підвищеним ризиком смертності серед літніх людей.

Про це повідомило видання Xataka.

Дослідження тривало понад три десятиліття й охопило 2945 осіб у Великій Британії. Результати показали: кожна відкладена на годину ранкова трапеза збільшує ризик смерті на 8%. Водночас враховувалися соціально-економічні фактори та спосіб життя учасників.

Науковці зазначають, що з віком люди мають тенденцію відкладати сніданок і скорочувати своє «вікно харчування». Це може бути пов’язане з проблемами зі здоров’ям, зокрема депресією, хронічною втомою чи порушенням апетиту.

У дослідженні підкреслюється: пізній сніданок необов’язково є прямою причиною хвороб чи смертності, але може бути простим і доступним показником загального стану здоров’я у людей похилого віку.

Вчені дійшли висновку, що регулярне харчування, узгоджене з внутрішнім біологічним годинником — циркадними ритмами, — сприяє здоровішому старінню і зниженню ризику розвитку хронічних захворювань.

