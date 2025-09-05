- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 236
- Час на прочитання
- 1 хв
Час сніданку впливає на ризик передчасної смерті: що виявили вчені
Регулярний ранній сніданок може знизити ризики хронічних захворювань і підвищити тривалість життя.
Час першого прийому їжі може впливати на тривалість життя. Міжнародна група вчених, серед яких фахівці Манчестерського університету та Гарварду, з’ясувала, що пізній сніданок пов’язаний з підвищеним ризиком смертності серед літніх людей.
Про це повідомило видання Xataka.
Дослідження тривало понад три десятиліття й охопило 2945 осіб у Великій Британії. Результати показали: кожна відкладена на годину ранкова трапеза збільшує ризик смерті на 8%. Водночас враховувалися соціально-економічні фактори та спосіб життя учасників.
Науковці зазначають, що з віком люди мають тенденцію відкладати сніданок і скорочувати своє «вікно харчування». Це може бути пов’язане з проблемами зі здоров’ям, зокрема депресією, хронічною втомою чи порушенням апетиту.
У дослідженні підкреслюється: пізній сніданок необов’язково є прямою причиною хвороб чи смертності, але може бути простим і доступним показником загального стану здоров’я у людей похилого віку.
Вчені дійшли висновку, що регулярне харчування, узгоджене з внутрішнім біологічним годинником — циркадними ритмами, — сприяє здоровішому старінню і зниженню ризику розвитку хронічних захворювань.
Нагадаємо, жителька Шотландії розповіла, як одне відвідування стоматолога зруйнувало їй життя, перетворивши її на стару жінку.