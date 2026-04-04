Часник: розкрито правду про його вплив на наше здоров’я

Часник

Часник давно використовуються в кулінарії та народній медицині не лише як ароматну спецію, але й як продукт, що може позитивно впливати на здоров’я.

Часник містить речовини з потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями, які потенційно сприяють підтримці імунної системи та захисту клітин від пошкоджень вільними радикалами.

Переваги вживання часнику

Часник допоможе зміцнити імунітет

Часник зміцнює імунну систему, допомагаючи запобігти застуді та грипу. Вживання сирого часнику може захистити від кашлю, лихоманки та застуди. З’їдати по два подрібнених зубчики часнику щодня — найкращий спосіб отримати користь від нього.

Часник сприяє зниженню високого кров’яного тиску

Інсульти та інфаркти є двома найбільш серйозними проблемами охорони здоров’я в усьому світі. Високий кров’яний тиск є значним фактором ризику серцевих захворювань. Вважається, що він є причиною близько 70% інсультів, інфарктів та хронічної серцевої недостатності. Високий кров’яний тиск є причиною 13,5% смертей у всьому світі. Оскільки це одна з найважливіших причин смерті. Надзвичайно важливо боротися з однією з її основних причин — високим кров’яним тиском.

Часник має властивості, наближені до дії антибіотиків

Часник містить аліцин — це біоактивний антибіотик, який може допомогти боротися з інфекціями та бактеріями в нарізаних, роздавлених або нарізаних кубиками зубчиках. Доведено, що екстракти часнику пригнічують ріст грибкових елементів, найпростіших мікроорганізмів, вірусних інфекцій, численних бактерій, наприклад, сальмонели

Часник може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера та деменції

Часник має високий вміст антиоксидантів, які допомагають запобігти будь-яким окислювальним пошкодженням в організмі. Ці антиоксидантні властивості можуть допомогти запобігти певним когнітивним захворюванням, таким як деменція та хвороба Альцгеймера. Однак лікувальні властивості часнику можуть покращити здоров’я лише до певної межі.

Кому не можна вживати часник

Попри потенціал користі, у часнику є й побічні ефекти. Вживання сирого часнику може призвести до розладів травлення, таких як біль у животі, метеоризм чи печія. Деякі компоненти часнику можуть взаємодіяти з медикаментами, зокрема з препаратами для розрідження крові, що підвищує ризик кровотечі.

Крім того, людям з чутливістю до FODMAP-сполук варто бути обережними, оскільки фруктани у часнику можуть спричиняти дискомфорт.

