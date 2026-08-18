Часта відрижка може з’являтися не лише після їжі: коли організм сигналізує про проблему

Коли часта відрижка небезпечна: симптоми, з якими варто йти до лікаря / © pexels.com

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Відрижка — природний процес, завдяки якому організм виводить зайве повітря з верхніх відділів травного тракту. Проте якщо вона почала виникати набагато частіше, не залежить від приймання їжі або з’являється разом з іншими порушеннями травлення, варто звернути на це увагу.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Газ, який виходить під час відрижки, здебільшого не є результатом перетравлення їжі. Значну його частину становить звичайне повітря, яке людина заковтує під час їжі, пиття, розмови чи ковтання слини.

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Через що відрижка може почастішати

Повітря, яке потрапило всередину, затримується у стравоході та верхній частині шлунка. Коли його накопичується достатньо, нижній стравохідний сфінктер ненадовго розслабляється, дозволяючи газу вийти назовні через стравохід і рот. Таким чином організм запобігає надмірному розтягненню шлунка та здуттю.

Водночас кількість проковтнутого повітря багато в чому залежить від звичок людини. Наприклад, його може ставати більше через надто швидке споживання їжі, недостатнє пережовування або активні розмови за столом.

До посиленого заковтування повітря також можуть призводити жувальна гумка, льодяники, пиття через трубочку та куріння. Стан, за якого людина ковтає надмірну кількість повітря, називається аерофагією.

Ще один поширений чинник — газовані напої. Вуглекислий газ із них потрапляє до шлунка, звідки організм намагається його вивести. Тому кілька відрижок після газованої води або іншого напою з бульбашками не вважаються чимось незвичайним.

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Як відрижка пов’язана зі стресом

Під час стресу або тривоги відрижка також може ставати частішою. Причина полягає у зміні дихання і ковтальних рухів: людина здатна непомітно для себе заковтувати більше повітря.

Окремо фахівці виділяють надшлункову відрижку. В цьому разі повітря потрапляє лише до стравоходу, не досягаючи шлунка, після чого практично одразу виходить назад. Такі епізоди можуть повторюватися багато разів і бути пов’язані з поведінковими механізмами.

Які проблеми з травленням можуть супроводжуватися відрижкою

Часті відрижки можуть виникати у людей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ). Зазвичай у такому разі є й інші прояви: печія, відчуття печіння за грудниною, кислий чи гіркий присмак у роті або потрапляння вмісту шлунка назад до стравоходу.

Ще одним можливим супутнім станом є функціональна диспепсія. Вона може проявлятися відчуттям переповнення шлунка після їжі, надто швидким насиченням, а також болем чи печінням у верхній частині живота.

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Коли часта відрижка потребує уваги

За самою лише відрижкою визначити певне захворювання неможливо. Не існує й універсальної норми, яка встановлювала б, скільки разів на день людина може відригувати. Тому важливішою ознакою є помітна зміна звичного стану та поява інших симптомів.

Звернутися до лікаря варто, якщо відрижка без очевидної причини стала значно частішою, не минає протягом тривалого часу або починає заважати повсякденному життю.

Не варто відкладати консультацію і тоді, коли разом із нею з’явилися проблеми з ковтанням, повторне блювання, сильний або постійний біль у животі, ненавмисна втрата ваги, ознаки кровотечі, тривала печія чи інші нові симптоми з боку травної системи.

Нагадаємо, після 50 років позбутися зайвих кілограмів може бути складніше, але навіть невеликі зміни раціону мають значення. Три види насіння можна додати до ранкової кави, щоб довше відчувати ситість і легше контролювати апетит.

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