Часте вживання антибіотиків викликає несподіваний побічний ефект

Антибіотики можуть погіршувати психоемоційний стан / © Pexels

Китайські дослідники з клініки при медичному університеті Чунціна виявили, що надмірне та часте застосування антибіотиків може підвищувати ризик тривожних розладів та порушень настрою.

Результати дослідження опубліковані у журналі Molecular Psychiatry.

Експерименти, які науковці проводили на мишах, засвідчили, що порушення складу кишкового мікробіому після вживання антибіотиків супроводжується зниженням рівня ацетилхоліну — нейромедіатора, що відіграє важливу роль у регуляції емоцій та поведінки. На тлі цих змін у тварин з’являлися виражені ознаки тривожності.

Дослідження також виявило, що у людей, які недавно завершили лікування антибіотиками, рівень тривожності був вищий, ніж у тих, хто не використовував ці препарати. При цьому у них також фіксувалося зниження концентрації ацетилхоліну в крові та кишечнику.

Особливо помітними ці зміни були при зменшенні чисельності бактерій роду Bacteroides, які, на думку дослідників, можуть відігравати ключову роль у підтримці психоемоційного балансу.

Автори дослідження наголосили, що такий побічний ефект від вживання антибіотиків не означає необхідності відмовитися від цих важливих ліків. Однак призначати їх потрібно виважено, щоб уникнути потенційних ризиків від невиправданого та агресивного застосування.

