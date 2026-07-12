Часті нічні походи до туалету можуть сигналізувати про приховані хвороби

Туалет / © Unsplash

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Регулярні пробудження вночі через потребу помочитися можуть бути не лише наслідком надмірного вживання рідини, а й свідчити про серйозні приховані захворювання.

Про це пише Daily Mail із посиланням на медиків.

Як зазначає видання, стан, коли людина прокидається для сечовипускання більше одного разу за ніч, має медичну назву — ніктурія. Хоча її поширеність зростає з віком і вона вражає понад половину людей старших за 50 років, лікарі наголошують, що це не завжди є природною ознакою старіння.

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«Хоча зазвичай вважається, що це нормальна частина старіння, ніктурія може мати причини, які піддаються лікуванню», — пояснила уролог Маріса Кліфтон.

За словами лікарки, нічні пробудження можуть бути пов’язані з прийомом сечогінних препаратів, однак нерідко вони сигналізують про значно серйозніші порушення, зокрема обструктивне апное сну.

При цьому захворюванні дихальні шляхи частково або повністю перекриваються під час сну, через що рівень кисню в крові знижується, а мозок змушений постійно пробуджувати організм для відновлення дихання.

Кліфтон зазначає, що апное сну також стимулює вироблення передсердного натрійуретичного пептиду — гормону, який збільшує нічне утворення сечі, що й призводить до частих походів у туалет.

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Крім того, медики попереджають, що ніктурія може бути однією з ознак цукрового діабету. Через підвищений рівень глюкози в крові нирки працюють інтенсивніше, намагаючись вивести її надлишок, що також збільшує частоту сечовипускання.

Фахівці радять не ігнорувати цей симптом і звернутися до лікаря, якщо нічні пробудження трапляються кілька разів за ніч, викликають втому, з’явилися раптово або супроводжуються іншими незвичними симптомами. Саме своєчасне обстеження допоможе виявити можливі приховані захворювання та розпочати лікування.

Нагадаємо, у спекотну погоду навіть невелика кількість алкоголю може значно сильніше впливати на організм. Лікарі попереджають, що це підвищує ризик зневоднення, теплового виснаження та непритомності.

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