Частина гель-лаків опинилася під забороною в ЄС: яка причина

З 1 вересня в Європейському Союзі набрала чинності заборона на використання триметилбензоїлдифенілфосфіноксиду (ТПО) у косметиці. Ця речовина десятиліттями застосовувалася у гель-лаках для нігтів як фотоініціатор — компонент, що забезпечує швидке затвердіння під дією ультрафіолетового світла.

Про це повідомило видання IFLScience.

Європейська комісія внесла ТПО до категорії речовин, класифікованих як канцерогенні, мутагенні або такі, що можуть негативно впливати на репродуктивну систему (CMR). Галузеві компанії могли подати безпечні досьє для обґрунтування подальшого використання інгредієнта, однак у випадку з ТПО цього зроблено не було. Причина — наявність альтернативних фотоініціаторів, які здатні виконувати ті самі функції.

Представниця Асоціації косметики, туалетного приладдя та парфумерії Франческа Раполла зазначила, що індустрія не довела необхідності збереження ТПО в лаках для нігтів. Саме тому ЄС ухвалив рішення про повну заборону цієї речовини у косметиці.

Разом із тим експерти підкреслюють: заборона має превентивний характер. Науковець у сфері нігтьової індустрії Дуг Скун пояснив, що вилучення ТПО — це радше запобіжний крок, а не реакція на конкретні проблеми з уже доступними продуктами. У звіті Європейського хімічного агентства від 2021 року йдеться про дослідження, проведені на щурах із великими дозами речовини, введеними перорально. Це відрізняється від способу застосування ТПО у гель-лаках.

Фахівці галузі також стверджують, що після полімеризації ТПО повністю витрачається або перетворюється на інші продукти реакції. За словами компанії ProNails, у затверділому гелі ця речовина не може випаровуватися чи контактувати зі шкірою. Навіть мінімальні залишки, що можуть залишатися, становлять менше ніж 0,1% і зосереджуються у верхньому липкому шарі.

При цьому не всі гель-лаки містили ТПО, тож зміни торкнуться лише частини продукції. Виробники вже працюють над переходом на інші фотоініціатори та планують чітко маркувати нові склади без цієї речовини. За словами Скуна, відмова від ТПО не повинна вплинути на якість чи стійкість манікюру.

