ChatGPT витісняє тренера: як штучний інтелект допомагає людям схуднути

ChatGPT може допомогти вам із дієтою для схуднення, надаючи індивідуальні поради щодо харчування. Він може пропонувати здорові рецепти, давати поради щодо здорових харчових звичок і надавати відгуки про вашу поточну дієту. ChatGPT також може допомогти вам відстежити ваш прогрес у втраті ваги.

Щоб отримати свій план для схуднення від штучного інтелекту, достатньо сформулювати запит максимально конкретно. Наприклад: я працюю в офісі від 8 до 18, хочу харчуватися кориснішеі більше займатися спортом, маю доступ до стандартного спортзалу. Створи детальний тижневий план тренувань, меню, рецепти та інші поради.

У відповідь ChatGPT може надати розклад тренувань на кожен день із зазначенням часу, підходів та повторень, три рецепти на день з описом приготування, а також поради з оптимізації процесу, як-от ранкові тренування для звільнення вечорів чи використання суперсетів для економії часу. Якщо певна вправа чи страва вам не подобається, можна попросити альтернативу. А якщо маєте конкретну мету, наприклад, підготовка до марафону чи набір м’язової маси, алгоритм адаптує план під неї.

Однак фахівці наголошують, хоча штучний може бути корисним інструментом, він не замінить консультацію лікаря чи сертифікованого тренера у випадках, коли йдеться про проблеми зі здоров’ям. Крім того, ChatGPT не завжди враховує індивідуальні фізіологічні особливості, тому користувачам варто стежити за власними відчуттями і за потреби коригувати план.

Які переваги ChatGPT для тренувань

Штучний інтелект може бути корисним інструментом для створення фітнес-тренувань з кількох причин:

