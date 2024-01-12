Чай, що лікує 50 хвороб: як приготувати цілющий напій

До складу напою входить аж п’ять корисних складових, вони недорогі, але вкупі мають цілющий ефект і здатні уберегти від багатьох захворювань.

Хто не хоче бути здоровим? Напевно, таких людей немає. Тим паче, у холодну пору року, коли ризик захворіти досить високий. Звичайно, є купа вітамінів та препаратів для підтримки імунітету та профілактики різноманітних хвороб. Втім, є ще напій за народним рецептом, який чудово допоможе організму боротися з усілякими вірусами та нівелює ризики багатьох захворювань. Розповідаємо, які лікувальні властивості чудо-напою і як його приготувати.

Який чай може вилікувати 50 хвороб: інгредієнти

Такий напій підвищує в рази здатність організму боротися з вірусами та хворобами. Також очищає його від шлаків, токсинів і хвороботворних бактерій. Він складається з досить простих та недорогих інгредієнтів, але його сила надзвичайно потужна.

До складу чаю входять імбир, кардамон, куркума, мед і кориця. Ці складники самі по собі вкрай корисні і мають цілющі властивості, чого вартує лише мед. А разом вони перетворюються на суперфуд, який здатен зміцнити здоров’я в кілька разів.

Куркума знижує рівень запальних процесів в організмі, знищує вільні радикали, що спричиняють рак, і налагоджує роботу серцево-судинної системи. Імбир рятує від головного болю, лікує кишківник при отруєннях, допомагає виводити токсини з організму. Кардамон запобігає тромбозу, зміцнює сосуди та виводить шкідливі речовини з кишківника. Кориця сприяє боротьбі з вірусами і запобігає розвитку хвороби на діабет. Мед здатен поліпшувати пам’ять, активує роботу мозку, зміцнює імунітет і просто надзвичайно смачний.

Як приготувати лікувальний чай: покрокова інструкція

Для приготування чудо-напою потрібні такі інгредієнти:

0,5 столової ложки імбиру;

0,5 столової ложки кориці;

1/6 чайної ложки куркуми;

1 щіпка кардамону;

0,5 літра води;

1 чайна ложка меду.

Спосіб приготування цілющого напою.

У каструлю налийте води і доведіть до кипіння.

Коли вода закипить, зменшіть вогонь, додайте у каструлю корицю та імбир.

Потім додайте куркуму і кардамон, все добре перемішайте.

Суміш варто прокип’ятити на повільному вогні хвилин десять.

Потім знініміть каструлю з вогню і додайте мед.

Чай треба пити щоранку, тоді ви відчуєте прилив сил та енергії, не хворітимете на вірусні захворювання та застуду.

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