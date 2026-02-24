Чаї можуть підтримати гормональний баланс: які напої справді працюють і кому вони підходять

Чай / © Credits

Збалансований раціон і здоровий спосіб життя залишаються основою гормонального здоров’я, але деякі чаї можуть додатково допомогти організму. Їхня дія пов’язана з впливом на рівень інсуліну, естрогену, тестостерону чи прогестерону, що впливають на сон, обмін речовин, стрес і репродуктивне здоров’я.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Зелений чай

Зелений чай містить високу концентрацію антиоксидантів, зокрема EGCG, який підтримує метаболізм та чутливість до інсуліну. Дослідження свідчать, що регулярне вживання протягом щонайменше трьох місяців може знижувати рівень цукру в крові та помірно впливати на вагу. Для людей із синдромом полікістозних яєчників це може означати зменшення проявів, пов’язаних із підвищеним рівнем андрогенів.

Довготривалі спостереження також показали покращення рівня естрогену та якості сну у жінок, а у чоловіків — вищий рівень тестостерону й стабільніший настрій.

«Зелений чай безпечний для більшості людей. Деякі помічають легкі побічні ефекти, такі як часте сечовипускання або розлад шлунка», — йдеться в статті.

Чай із м’яти перцевої

Напій із м’яти не містить кофеїну та часто рекомендується людям з СПКЯ. Дослідження демонструють, що він може знижувати рівень тестостерону, послаблювати прояви акне та небажаний ріст волосся, а також підтримувати овуляцію завдяки підвищенню рівня ФСГ. Чай легко готується зі свіжого або сушеного листя та поєднується з лимоном чи медом.

Чай з вітексу

Вітекс традиційно застосовують для полегшення симптомів ПМС та нормалізації менструального циклу. Він може знижувати рівень пролактину та підвищувати прогестерон, що сприяє регулярності лютеїнової фази. Його інколи використовують і для зменшення проявів менопаузи, зокрема припливів, однак доказів поки що недостатньо. Напій зазвичай безпечний для короткочасного вживання (до трьох місяців), але протипоказаний під час вагітності, лактації, за прийому гормональних препаратів і при гормонозалежних онкологічних захворюваннях.

Чай із майорану

Майоран містить антиоксиданти та заспокійливі сполуки, що можуть впливати на жіночі репродуктивні гормони. У дослідженнях відзначають його потенційну здатність знижувати рівень чоловічих гормонів при СПКЯ, полегшувати менструальні спазми та підтримувати роботу яєчників. Напій має м’який трав’яний смак, проте його не радять вживати вагітним і жінкам, які годують грудьми.

Чай із кореня солодки

Корінь солодки може впливати на рівень кортизолу та підтримувати роботу надниркових залоз. Його також пов’язують зі зниженням тестостерону та можливим посиленням дії деяких препаратів проти СПКЯ, зокрема спіронолактону. Окремі дослідження вказують на потенційну користь при припливах та для здоров’я кісток у період менопаузи, але результати різняться.

Регулярне вживання такого чаю вимагає обережності, оскільки він може підвищувати тиск і знижувати рівень калію. Перед частим уживанням варто проконсультуватися з лікарем.

