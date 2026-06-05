Черешня — одна з найулюбленіших літніх ягід / © Pixabay

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Червень — сезон черешень, які не лише чудово смакують, а також є цінним джерелом вітамінів та мінералів.

Про це пише Healthline.

Одна чашка (150 грамів) сирої черешні містить:

2 грами білків

25 грамів вуглеводів

3 грами клітковини

18% добової норми вітаміну С

10% добової норми калію

5% добової норми міді

5% добової норми марганцю

Корисні властивості черешні

Високий вміст антиоксидантів може допомогти боротися з окислювальним стресом — станом, який пов’язаний з багатьма хронічними захворюваннями та передчасним старінням.

Черешні містять особливо багато поліфенолів — речовин, які допомагають боротися з пошкодженням клітин та зменшують запалення. Також вони містять бета-каротин і вітамін С, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Завдяки своїй протизапальній дії черешні можуть зменшити симптоми артриту. Дослідження показують, що вони допомагають пригнічувати окислювальний стрес та пригнічувати запалення, що може допомогти зменшити симптоми, пов’язані з артритом.

Дослідження показують, що протизапальні та антиоксидантні сполуки, які містяться у черешнях, можуть допомогти полегшити біль у м’язах, пошкодження та запалення, спричинені фізичними навантаженнями.

Раніше ми писали про те, чи можна їсти черешню у разі цукрового діабету. Більше про це читайте у новині.

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