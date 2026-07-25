Через небезпечну інфекцію люди масово відмовляються від салату: який можна їсти без страху

Листя салату / © unsplash.com

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У США триває розслідування масштабного спалаху циклоспорозу — паразитарної інфекції, що передається через забруднені продукти та воду. На тлі понад чотирьох тисяч підтверджених випадків експерти пояснили, чи потрібно відмовлятися від салату та які його види вважаються безпечнішими.

Про це пише Unilad.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), від початку травня зареєстровано понад 4100 лабораторно підтверджених випадків циклоспорозу.Наразі Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) продовжує з’ясовувати джерело зараження. Серед продуктів, які перевіряють, — свіжа листова зелень, салат та ягоди.

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Водночас FDA не рекомендувало американцям повністю відмовлятися від споживання салату.

Який салат вважають безпечнішим

Мікробіологи радять обирати качанні сорти салату. Перед вживанням рекомендують зняти зовнішні листки та використовувати внутрішню частину качана, яка має нижчий ризик забруднення.

Ще одним безпечнішим варіантом експерти називають салати, вирощені за технологією контрольованого середовища (CEA).

Такі рослини вирощують у закритих теплицях, де ретельно контролюють температуру, вологість, освітлення та якість води. Крім того, під час виробництва застосовують ультрафіолетову дезінфекцію води та не використовують пестициди.

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Фахівці зазначають, що найбільший ризик тяжкого перебігу інфекції мають:

маленькі діти;

вагітні жінки;

люди похилого віку;

особи зі зниженим імунітетом.

Саме їм рекомендують особливо уважно ставитися до вибору свіжих овочів.

Також експерти радять обов’язково мити овочі та фрукти перед вживанням, хоча це не гарантує повного усунення паразита. Водночас циклоспора гине під час термічної обробки, тому ретельне приготування продуктів значно знижує ризик зараження.

Нагадаємо, вершкове масло потрібно зберігати та продавати тільки в холодильному обладнанні з температурою, визначеною виробником. Порушення умов зберігання або пошкодження упаковки може погіршити якість і безпечність продукту. Держпродспоживслужба радить перевіряти маркування, дату виробництва, термін придатності та умови зберігання перед купівлею. Уникайте покупки на стихійних ринках, де неможливо гарантувати безпеку.

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