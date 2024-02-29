Через рідкісну хворобу сміх дітей став для матері нестерпним: "Паралізує"

Жінка, яка страждає на рідкісне захворювання, відоме як хвороблива гіперакузія, каже, що повсякденний шум, такий як сміх її дітей, голоси друзів і навіть музика, спричиняє у неї біль, що паралізує.

Про це пише ВВС.

Ще 18 місяців тому Карен Кук працювала бортпровідницею і жила цілком нормальним життям зі своїм чоловіком та двома синами. Але потім вона почала відчувати щось дивне та болісне. Повсякденні звуки, які раніше були приємними та заспокійливими, в мить стали нестерпними. Карен почала відчувати це 2022 року, коли в неї раптово почалася гіперакузія. Звук став для неї катуванням. Голоси близьких, спілкування з друзями або прослуховування улюбленої музики спричиняють нестерпний головний біль настільки, що вона починає ізолюватися лише для того, щоб вони припинилися.

"Ніби хтось вилив мені у вуха гарячу лаву, і в мене горить голова, болить голова, особливо за очима", — розповіла вона. "Це схоже на мігрень, начебто ви хочете відкрити голову, щоб зменшити тиск".

Відтоді, як їй поставили діагноз гіперакузія, Карен намагалася вилікувати або, принаймні, тримати симптоми під контролем, але справи ставали дедалі гіршими. Тепер вона проводить більшу частину часу будинку, тому що не може впоратися з усім шумом зовнішнього світу, і навіть коли вона вдома одна, вона носить беруші та блокатори шуму, щоб захистити себе.

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У день Різдва, коли її сини 7 і 11 років із хвилюванням відкривали свої подарунки, вона була в сусідній кімнаті і спостерігала за ними з вікна, бо просто не могла виносити їхні голосні голоси та сміх.

"Щось таке прекрасне, як сміх моїх дітей, коли я чую їхні голоси, для мене схоже на тортури", - сказала 49-річна жінка. "Я сиділа і дивилася через вікно, як вони відкривають різдвяні подарунки, бо мені було надто галасливо перебувати в кімнаті, і вони підходили до вікна і показували їх мені".

Карен із Саутпорта, на північному заході Англії, раніше була дуже активною і любила відпочинок на свіжому повітрі, але сьогодні її головним пріоритетом є захист від фізичного болю, спричиненого звуком. Її життя повністю змінилося, і єдине, що її підтримує, це діти. Вона сповнена рішучості боротися і, сподівається знайти спосіб вилікувати це підступне захворювання, але поки що нічого не допомагає.

Нагадаємо, чоловік повернувся до життя після 50 хвилин клінічної смерті, бо не міг залишити наречену. Його серце декілька разів зупинялося.

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