Через забруднене під час заторів повітря підвищується артеріальний тиск — дослідження

Забруднення на дорогах негативно впливає на ваш артеріальний тиск.

Як показало нове дослідження, забруднення повітря не є просто певною загрозою для навколишнього середовища та здоров’я людей. Вдихання такого повітря має серйозні наслідки – хвороби серця та легенів, подібні до тих, що спричиняє довготривале куріння.

Про це йдеться у новій науковій статті, опублікованій в Annals of Internal Medicine.

Дослідники виявили, що вдихання "забрудненого повітря, спричиненого заторами", а саме вуглекислого газу і твердих часточок з гальм і шин, може призвести до хронічного підвищення кров’яного тиску.

Дослідження також виявило, що надтонкі тверді частинки, форма забруднення, пов’язана з автомобільним рухом, яка наразі не регулюється, викликають дедалі більше занепокоєння серед медиків.

"Людський організм має складний набір систем, які намагаються постійно підтримувати кров’яний тиск у вашому мозку. Це дуже складна, жорстко регульована організація. А вдихання забрудненого повітря, особливо у заторах, впливає на артеріальний тиск", – каже доктор, професор епідеміології Вашингтонського університету та автор дослідження Джоел Д. Кауфман.

Дослідження під час години пік

Кауфман і його команда хотіли зрозуміти, як забруднене повітря, що пов’язане з дорожнім рухом, може вплинути на артеріальний тиск водіїв під час поїздок на роботу.

Вчені здійснили експеримент, під час якого годинами їздили поряд з 16-ма учасниками віком від 22 до 45 років у ранкову годину пік у америкаському місті Сіетл.

Кожна поїздка складалася з двогодинної поїздки в години пік, як правило, з 9:30 до 11:30 ранку.

Що виявили медики

Згідно з результатами експерименту, вплив забрудненого повітря досяг піка через годину після їзди й в середньому підвищив діастолічний артеріальний тиск на 4,7 мм/рт.ст., а систолічний – на 4,5 мм/рт.ст. Водночас через добу діастолічний артеріальний тиск все ще був на 3,8 мм/рт.ст. вищим за початковий рівень, тоді як систолічний – на 1,1 мм/рт.ст.

"Ці результати додають більше доказів, що вплив забрудненого повітря, пов’язаного із транспортом, підвищує ризик серцево-судинних захворювань", – сказав Роберт Д. Брук, професор медицини.

Нагадаємо, нормальним, тобто здоровим артеріальним тиском є систолічний "верхній" до 120 мм рт. ст., і діастолічний, "нижній" до 70 мм рт. ст.

Водночас від 1999 року ВООЗ спростовує теорію про нормальність підвищення тиску з віком і оптимальними показниками для всіх віків пропонує вважати 130-110/70-80 мм рт. ст.

Читайте також: