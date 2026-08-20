Червона чи біла цибуля: дієтологи пояснили, яка корисніша

Цибуля / © pexels.com

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Дієтологи зазначають, що червона цибуля містить більше антиоксидантів, зокрема антоціанів і кверцетину, які можуть допомагати захищати клітини від пошкоджень та підтримувати здоров’я серця. Водночас біла цибуля є джерелом вітаміну С, фолієвої кислоти та клітковини, а також може бути легшою для травлення.

Про це пише Prevention.

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За даними USDA, у 100 г червоної цибулі міститься близько 44 калорій, 10 г вуглеводів і 2 г клітковини, тоді як така сама кількість білої цибулі має близько 36 калорій, 8 г вуглеводів і 1 г клітковини. Обидва види цибулі практично не містять жиру та можуть додавати смаку стравам без значного збільшення їхньої калорійності.

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Водночас людям із чутливим травленням варто враховувати, що цибуля містить фруктани, які можуть спричиняти здуття та газоутворення, зокрема у людей із синдромом подразненого кишечника. За словами фахівців, біла цибуля в деяких випадках переноситься легше.

Дієтологи наголошують, що обидва різновиди можуть бути частиною здорового раціону та підходять людям, які стежать за вагою. Тож однозначно назвати один вид кращим неможливо: червона цибуля має перевагу за вмістом антиоксидантів, а біла може бути комфортнішою для травлення.

Як ми писали раніше, цибуля корисна, але підходить далеко не всім. Її вживання може погіршувати стан людей із гастритом, виразкою, панкреатитом, колітом та іншими захворюваннями травної системи. Також цибуля може спричиняти алергічні реакції або загострювати симптоми астми. Людям із чутливим шлунком варто обмежити її кількість у раціоні.

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