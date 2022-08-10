Червоне м’ясо шкідливо для вашого серця - нове дослідження остаточно це довело

Дебати про червоне м'ясо вирують вже давно.

Чи є пісний шматок стейка кращим вибором, ніж, скажімо, смажене куряче стегно?..

Нове дослідження, опубліковане в журналі Американської кардіологічної асоціації "Артеріосклероз, тромбоз та біологія судин", дає остаточну відповідь.

Дослідники виявили, що вживання червоного м'яса призводить до значної кількості серцево-судинних захворювань (ССЗ) із підвищеним ризиком. Іншими словами, більшості людей слід з обережністю ставитись до того, скільки червоного м'яса вони споживають, особливо слід бути обережними тим, хто має проблеми з серцем.

Як медики дійшли висновку про шкідливість червоного м’яса

Для цього дослідження фахівці виміряли рівні метаболітів – речовини, що виробляється або використовується, коли організм розщеплює їжу, ліки чи хімічні речовини чи власні тканини – у зразках крові.

Іншими дослідженими факторами були: рівень цукру в крові, запалення, кров'яний тиск та рівень холестерину в крові. Дослідники вивчили, чи відіграють ці фактори роль у підвищеному серцево-судинному ризику, пов'язаному із споживанням червоного м'яса.

У дослідженні використовувалися дані учасників попереднього експерименту. Медики порівняли ризик серцево-судинних захворювань серед учасників, які їли різну кількість продуктів тваринного походження, включаючи червоне м'ясо, перероблене м'ясо, рибу, курку та яйця.

Остаточне дослідження показало, що вживання більшої кількості червоного та переробленого м'яса було пов'язане з більш високим ризиком серцево-судинних атеросклеротичних захворювань. У середньому це відповідає підвищенню ризику на 22% приблизно 1,1 порції щодня. Йдеться про яловичину, свинину та оленину.

Близько однієї десятої цього підвищеного ризику було пов'язано зі збільшенням кількості метаболіту триметиламіну N-оксиду (ТМАО), що виявляється у крові. ТМАО містить велику кількість хімічного L-карнітину та виробляється кишковими бактеріями для перетравлення червоного м'яса. Те саме стосується інших виявлених родинних метаболітів.

Дослідники також зауважили, що високий рівень цукру в крові та запалення також можуть сприяти вищому ризику серцево-судинних захворювань, пов'язаному із споживанням червоного м'яса. Не пов'язаними факторами були артеріальний тиск та рівень холестерину.

"У цього дослідження був дуже великий розмір вибірки, і воно проводилося протягом багатьох років, що підвищує зручність використання цих результатів", - каже членкиня нашої медичної експертної ради Моллі Хембрі.

За словами Хембрі, серцево-судинні захворювання залишаються вбивцею №1 у світі. Вона вважає, що дослідження в галузі харчування у цій галузі дуже корисні.

"Корисно мати на увазі, що дослідники змогли обчислити, що зміна метаболіту цього кишкового мікроба становить приблизно 1/10 підвищеного ризику серцево-судинних захворювань", - каже вона.

За її словами, це гарне нагадування про те, що багато звичок для здоров'я мають значення. Не лише скорочення у раціоні червоного м'яса, а й зниження ризику серцево-судинних захворювань.

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