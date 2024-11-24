Четверта жертва з багатодітної родини: на Тернопільщині дівчинка отруїлася грибами і померла

На Тернопільщині, в місті Копичинці, внаслідок отруєння дикорослими грибами померла 13-річна Марія Микульська.

Про це повідомила міська рада.

Відомо, що правоохоронці вже відкрили справу за невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Дівчинка померла у лікарні та стала вже четвертою жертвою з багатодітної родини, члени якої опинилися в медичних закладах після вживання в їжу грибів.

"Попри всі зусилля лікарів, її серце перестало битися під час перебування в лікарні. Вона була доброзичливою та щирою дівчинкою, добре навчалася в школі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Львові померла 2-річна дівчинка з багатодітної родини з Тернопільскої області. Вона потребувала трансплантації печінки через вживання грибів, якими отруїлася її родина.

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