Чи дійсно курячий бульйон допомагає вилікувати застуду: відповідь вчених вас здивує

Цікаво, що, наприклад, в Великій Британії, ставлення до супів зовсім інше. Багато хто в цій країні вважає їх справжніми ліками від грипу. А згідно з державною медичною бібліотекою США, курячий суп почав використовуватися для лікування симптомів застуди ще в XII столітті.

Дослідження, проведене Кеном Альбалою, істориком харчування з Тихоокеанського університету в Каліфорнії, яке було опубліковане в журналі Studies in history and philosophy of science, показало, що вживання під час грипу супу ґрунтується на "загальновідомих фактах та неформальній інтуїції".

Альбала вважає, що суп можна розглядати як основну страву для лікування застуди, тому що він "живильний, тонізуючий, легко засвоюється, має приємну для організма консистенцію, яка не перевантажує його". А ось докторка медичних наук, клінічна дієтологиня з лікарні Пенсільванського університету Мелісса Бейлі рекомендує пити бульйони та супи як при застуді, так і після різних операцій.

Бейлі пояснює, що натрій (сіль), який додають до супів, допомагає полегшити біль в горлі, адже він працює так само, як під час полоскання горла сольовим розчином. Тепла рідина полегшує біль, знімає закладеність носа та тиск в пазухах. В курячому бульйоні також містяться мінерали і вітаміни, які також прискорюють одужання.

Втім, деякі інші дослідження показали, що вживання супу під час застуди не погіршить ваш стан, але й не допоможе вилікуватися. Проте полегшення основних симптомів на певний час все ж можна отримати. Зокрема, пара тимчасово усуває закладеність носа, а рідина позитивно впливає на червоне горло. Також курячий бульйон допомагає запобігти зневодненню та розріджує слиз.

Читайте також: