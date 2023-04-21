Чи дійсно молоко корисне для кісток і суглобів: остаточна відповідь експертів

Для здоров'я суглобів і кісток правильне харчування має велике значення. Напевно кожен з нас в дитинстві чув, що потрібно пити молоко, щоб кістки були міцними. Але чи це дійсно так — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На платформі доказової інформації про здоров'я Бережи себе розповіли, що від продуктів, які ми вживаємо, залежить сукупність бактерій (мікробіота) в кишківнику. Їх видовий склад і кількість впливають на запалення в організмі і травлення. Місцеве запалення часто поширюється і на суглоби.

В Американському коледжі ревматологів (ARC) рекомендують дотримуватися так званої середземноморської дієти для здоров'я суглобів та кісток. Вона багата на морепродукти, рослинні жири, клітковину, а раціон завжди можна підлаштувати під українські широти та можливості. Дуже важливо дотримуватися співвідношення: білки 10%, жири 30% та вуглеводи 60%.

А як же молочні продукти: чи потрібно пити молоко для зміцнення кісток і суглобів

В дитинстві нам говорили, що потрібно пити молоко, щоб кістки були міцними. Існує думка, що для здоров'я потрібно щодня випивати склянку молока.

У цьому продукті міститься кальцій, який допомагає кістковій системі нормально функціонувати та зберігає щільність кісток. Для дорослої людини добова норма кальцію складає близько 1000 мг. Для підлітків, жінок, що годують грудним молоком, та вагітних вона становить близько 1300 мг.

В 100 мл молока міститься близько 125 мг кальцію. Наприклад, в 100 г сиру пармезан аж 1000 мг. Тому панацею з молока робити точно не варто, пишуть Бережи себе у своєму каналі в Telegram.

В яких продуктах міститься найбільше кальцію, який допомагає зміцнити суглоби і кістки

Бобові — в склянці нуту міститься близько 300 мг кальцію, а квасолі — 200 мг;

Горіхи — у більшості видів міститься кальцій, але найбільше його в мигдалю: на 100 г 260 мг мінералу;

Капуста — теж багата на кальцій, але тут все залежить від сорту (може містити від 75 до 200 мг);

Морепродукти — в одній порції сардин міститься аж 400 мг кальцію, а в 100 г лосося цього мінералу 200 мг. А ще всі ці види риб багаті на Омега-3, вітамін D та ненасичені жирні кислоти, які також потрібні для збагачення організму кальцієм;

Тофу — в 100 г соєвого сиру міститься 10% добової норми кальцію для дорослої людини.

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