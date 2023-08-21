Чи дійсно не можна їсти помідори й огірки разом: відповідь вас здивує

Часто можна почути думку, що не можна їсти огірки разом із помідорами в салатах. Але чи дійсно це так?

На офіційному сайті National Nutrition Council Республіки Філіппіни розповіли, чи справді помідори й огірки не можна їсти разом у салатах.

Насамперед важливо усвідомити, що огірки дійсно містять особливий фермент – каталазу. Він особливий тим, що розщеплює вітамін С в інших овочах. Так, за словами Тані Капур, дієтологині й нутриціологині з Wellness by Tanya, в огірках багато мінералів, які допомагають підтримувати гідратацію організму, але водночас вони перешкоджають засвоєнню вітаміну С. Тому дієтологи дійсно зазвичай рекомендують уникати поєднання огірків і помідорів. Особливо в салатах. Крім цього, ці два овочі мають різний спосіб травлення, тому часте вживання їх разом може призвести до розладу шлунка.

Люди часто змішують різні овочі та продукти під час приготування страв, не замислюючись, що всі вони мають різну швидкість перетравлювання. Коли молекули їжі руйнуються під час травлення, то певні продукти розчиняються швидко, тоді як інші прилипають до стінок кишківника і залишаються там на кілька днів, викликаючи низку проблем. Огірки й помідори є саме такими продуктами. Огірки легкі, тому перетравлюються швидше, а ось помідори, і особливо їхнє насіння, довше залишаються у шлунку.

Дієтологиня зазначає, що фермент каталаза, який розщеплює вітамін С, зазвичай починає працювати лише тоді, коли ми ріжемо огірки кубиками або слайсами. Якщо огірки з помідорами вживати цілими, суттєвого впливу не буде.

Що буде, якщо їсти огірки з помідорами

Що буде, якщо їсти огірки з помідорами? / Фото: pixabay.com

Дієтологи й нутриціологи стверджують, що незважаючи на наявність ферменту каталаза, одночасне вживання огірків і помідорів навряд чи може сильно погіршити вміст вітаміну С в організмі. Під час жування їжі ферменти, які виробляються в цей час організмом, і ті, що містяться в продуктах, працюють разом. Щоб дійсно швидко розщепити вітамін С, кількості таких ферментів недостатньо або вони стають неактивними за негативного рівня pH, який спостерігається в шлунку та в роті.

Тож можете сміливо готувати улюблений салат зі свіжими помідорами й огірками. Ферменти в огірках не повинні суттєво впливати на рівень вітаміну С.

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