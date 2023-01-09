Чи дійсно потрібно обмежувати себе в їжі під час схуднення: думка фітнес-тренера

Часто для схуднення люди обмежують кількість калорій, які вони споживають. Також намагаються виключити зі свого раціону солодощі, борошняні вироби, гостру та жирну їжу. Такі обмеження здаються складними. Чи потрібно від чогось відмовлятися, щоб схуднути — читайте в матеріалі ТСН.ua.

На своїй сторінці у Facebook фітнес-тренер та нутриціолог Віктор Мандзяк поділився своїми думками з цього приводу.

Чому обмежувати себе в їжі для схуднення непросто

Люди люблять смачно поїсти і це зовсім не секрет. Однак, частіше нам подобається солодка випічка або смажена їжа. І якщо в раціоні людини буде надлишок таких страв, а спосіб життя буде малорухливим, гарантовано з'являтимуться зайві кілограми. Ось тут більшість і починає обмежувати себе в їжі.

Проте організм вже звик отримувати певну дозу задоволення від смачної їжі, тому таке виключення її з раціону може стати досить стресовим для нього. А все тому, що гормони радості виділяються саме в той момент, коли людина їсть смачненьке. Якщо перестати це робити, то і емоція щастя поступово зникне.

Так наш організм нами маніпулює та провокує нашу силу волі. Тому багатьом важко пережити стресові періоди обмеження в їжі. Дехто зривається і заїдає стрес ще більшою кількістю солодощів.

Що б такого з'їсти, щоб схуднути: чи діють такі обмеження

Віктор Мандзяк стверджує, що середньостатистична людина може виключити певні продукти зі свого раціону лише на певний період. І цьому лише одна причина — більшість вважає, що така дієта є справжньою каторгою.

Однак, якщо ви маєте зайві кілограми, від яких бажаєте позбутися, доведеться обмежувати себе все життя.

Еволюційно та історично склалося так, що людський організм був неготовим до олії, штучного цукру, винайдення ліфту чи автомобілів. Людина була створена таким чином, щоб багато рухатися в пошуках їжі.

Фахівець вважає, що обмеження не повинні асоціюватися у людей з "несмачною", але корисною дієтою. Все навпаки. Якщо правильно працювати зі своїми харчовими звичками, можна отримати бажане відображення в дзеркалі та підвищення самооцінки.

Також фітнес-тренер додає, що обмеження в їжі не повинні сприйматися як якась каторга. Не потрібно боятися з'їсти щось "заборонене". Насправді, потрібно просто дотримуватися такого балансу: 80% здорової їжі та 20% улюблених смаколиків.