Чи дійсно регулярний прийом добавок з вітаміном D може знизити ризик раку шкіри, — дослідження

Перш ніж купувати добавки з вітаміном D, дізнайтеся, що думають про це експерти з охорони здоров’я.

Новий експеримент показав, що за допомогою добавок вітаміну D можна знизити ризик раку шкіри, однак, чи так це насправді?..

У дослідженні, результати якого опубліковано у Melanoma Research, взяли участь 498 дорослих у віці від 21 до 79 років. Фахівці зазначали, що всі учасники входили до групи ризику розвитку раку шкіри.

Висновки дослідження показали, що учасники, які пройшли курс корекції D-дефіциту, мали на 46% менший ризик появи злоякісної меланоми. Для звичайних користувачів цей показник підвищився до 55%.

Ба більше, ці цифри корелюють з аналогічними для інших типів раку шкіри.

Однак дослідник, доктор медичних наук Університету Східної Фінляндії Ілкка Т. Харвіма додав, що результати експерименту ще перевіряються, тож поки не можна на 100% підтвердити "причинно-наслідковий зв'язок між вітаміном D і меланомою".

А доктор Слейд Страттон, дерматолог і професор відділу дерматології Школи медицини Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, застеріг від прийому занадто великої кількості добавок вітаміну D.

"Це ретроспективне неконтрольоване дослідження, і важко зробити якісь висновки щодо вітаміну D і того, чи може він допомогти запобігти меланомі. Ми поки не можемо сказати, яку конкретну роль вітамін D грає у зниженні захворюваності на меланому", — розповів він.

Тож лабораторні дослідження показали, що вітамін D3 захищає клітини шкіри від пошкодження, спричиненого ультрафіолетом, але те, як саме це відбувається, залишається неясним.

Водночас фахівець зазначив, дізнатися більше про вітамін D і його можливу роль у запобіганні прогресуванню меланоми допоможе ширше дослідження, яке завершиться наприкінці 2023 року. Лікар пообіцяв "захопливі" результати.

"Завжди доцільно спершу поговорити зі своїм лікарем, якщо ви плануєте приймати добавки або цікавитесь, чи потрібні вони вам взагалі", — додав він.

Тож будьте обережні з добавками і завжди дотримуйтеся індивідуальних вказівок спеціаліста.

Додамо, що вітамін сонця (вітамін D) синтезується не лише із сонячними променями. Його можна отримати у разі вживання деяких продуктів харчування.

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