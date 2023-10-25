Чи готові лікарні та медзаклади до блекаутів: Ляшко повідомив про стан альтернативних енергоносіїв

Медзаклади України збільшили потужність альтернативних джерел енерго- та водопостачання і перебувають у "стані готовності" до відключень світла.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час телемарафону 25 жовтня.

"Ми і минулий період проходили з альтернативними джерелами енергопостачання. Це була наша одна з основних вимог ще під час медичної реформи, коли заклад не контрактувався з Національної служби здоровя України, коли в нього не було дизельного чи бензинового генератора", – нагадав Ляшко.

За його словами, зараз потужності значно збільшилися.

"Ми навіть по лікарнях робимо певні економічні речі. Тобто були раніше великої потужності генератори – зараз є ще дотаково й малі, які дозволять включати відділення залежно від потреби, що повинно функціонувати, щоб економити пальне", – пояснив міністр.

Він також окремо торкнувся питання вибудованої мережі в разі блекауту.

"Коли відключається тепло, то є альтернативні котельні, які можуть працювати без централізованого забезпечення", – додав він.

Також Ляшко повідомив про стан альтернативних джерел водопостачання, зокрема артезіанських свердловин.

"Ми в стані готовності. Маю надію, що пройдемо і цей тяжкий осінньо-зимовий період", – запевнив очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про намір запровадити оцінювання втрати функціональності. Мають презентувати законопроєкт, який змінить всю методологію встановлення інвалідності.

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