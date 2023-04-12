Чи існує користь від помірного вживання алкоголю: опубліковано результати масштабних досліджень

Дослідники стверджують, що корисний вплив на здоров’я від помірного вживання алкоголю не ґрунтується на міцній науковій підставі.

Науковці із Канадського інституту дослідження вживання речовин при Університеті Вікторії проаналізувала 107 досліджень, опублікованих з січня 1980 року до липня 2021 року, в яких брали участь 4,8 мільйона осіб. Дослідники встановили, що люди, які вживали менше одного унції етанолу - форми алкоголю, яка міститься у пиві, вині та спиртних напоях - не показували значного збільшення тривалості життя порівняно з тими, хто не вживав алкоголь.

Результати дослідження опубліковані в JAMA Network Open, повідомляє Financial Express.

Попри те, що негативні наслідки дії алкоголю на організм добре відомі, раніше проведені дослідження показали, що його помірне вживання може мати деякі корисні впливи на здоров'я. Однак в результаті нового дослідження було виявлено, що це, можливо, не так.

Дослідники стверджують, що “ідея про те, що помірне вживання алкоголю має корисний вплив на здоров'я, не ґрунтується на міцній науковій підставі”.

Також в новому дослідженні встановлено, що у жінок, які вживали одну або більше унції алкоголю на день, та у чоловіків, які вживали півтори або більше унції на день, значно збільшувалась загальна смертність.

Під час проведення дослідження вчені використовували всі доступні опубліковані дослідження на тему зв'язку вживання алкоголю із загальною смертністю. Однак вони стверджують, що потрібні більш якісні дослідження.

Нагадаємо, відмова від алкоголю може серйозно змінити вас, і ці зміни будуть вам на користь.

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