Чим небезпечна зубна паста? / © Pexels

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Чищення зубів не лише захищає від карієсу та неприємного запаху з рота, але й зберігає здоров'я серця. Зв'язок між захворюваннями ясен та ризиком розвитку хвороб серця показали останні дослідження.

Зубна паста: п'ять причин, чому деякі шкідливі для здоров'я

Хоча це звучить сумно, але правда в тому, що в більшості зубних паст, якими ми користуємося щодня, містяться різноманітні шкідливі компоненти. Хоча в невеликих кількостях вони і не здатні завдати великої шкоди, проте регулярне їх використання збільшує ризик появи побічних ефектів.

Фтор

Фтор міститься в більшості звичних для нас сучасних зубних паст. Чому? Ще на початку 1990-х років вчені помітили, що в районах, де вода мала більше природного фтору, люди рідше страждали на проблеми з карієсом. Незабаром встановили зв'язок між фтором і гігієною зубів, тому цей компонент став стандартним для зубної пасти.

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Здається, менше карієсу — це ж добре. На жаль, історія на цьому не закінчується. Фтор є нейротоксином, який пов'язаний із проблемами зі щитовидною залозою у дітей і дорослих.

В Канаді було проведено дослідження, яке показало, що у дорослих, в яких було виявлено вищий рівень фтору в сечі, також були більш схильні до розвитку недостатньої активності щитовидної залози. Інше дослідження, яке проводили вже в Китаї, показало, що навіть низький чи помірний вплив фтору на школярів мав негативні наслідки для роботи їхньої щитовидної залози та зменшував рівень IQ.

Крім того, фтор також може негативно впливати й на здоров'я зубів, хоча це і звучить дещо дивно. Регулярне використання зубної пасти з фтором може спричинити потемніння зубів — флюороз.

Особливо схильні до ризику діти молодшого віку. Оскільки вони можуть забути виплюнути зубну пасту і ковтають її.

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Пропіленгліколь

Пропіленгліколь міститься в фарбах та антифризах. 2018 року Американське товариство контактного дерматиту назвало цей компонент головним алергеном року. Що ж пропіленгліколь робить в зубній пасті? Мабуть, вся річ у текстурі. Саме завдяки цьому компоненту зубна паста стає гладкою, він же запобігає її засиханню.

А ще велика кількість пропіленгліколю може бути токсичною для організму та спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, пошкодження нирок і симптоми, схожі на сепсис. Хоча цей компонент часто використовують для виготовлення зубних паст, і він навіть вважається безпечним Управлінням продовольства та медикаментів США, проте більшість все ж замислиться, чи варто щодня ним користуватися.

Парабени

Фтор в зубній пасті: шкода / © Pexels

Парабени містяться в багатьох засобах особистої гігієни, зокрема і в зубній пасті, адже вони є звичайними консервантами. Однак триваліший термін зберігання продукту точно не вартий ризиків, які пов'язані з цими токсинами, що впливають на наші гормони.

За даними Environmental Working Group (США), парабени є ендокринними руйнівниками, які можуть імітувати естроген у людському організмі. Пов'язують їх із різними проблемами: від зниження фертильності до підвищення ризику розвитку раку молочної залози.

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Штучні підсолоджувачі

Активні компоненти в зубних пастах несмачні, тому більшість виробників додають ще й підсолоджувачі, щоб зробити процес чищення зубів приємнішим. Зазвичай це аспартам і сахарин.

Сахарин — один із найпопулярніших підсолоджувачів, і він вважається безпечнішим за цукорм. Хоча дослідження 2019 року на щурах показали, що сахарин пов'язаний із ризиком розвитку діабету, ожиріння та порушенням роботи печінки і нирок. Звісно, люди — не щурі. Але мало хто може з упевненістю сказати, що сахарин не має впливу на наш організм.

Дослідження впливу аспараму на людей також обмежені. Однак 2017 року був опублікований огляд доказів, який закликав більш ретельно вивчити вплив цих підсолоджувачів на організм. Об'єднавши обмежені дані досліджень на людях та результати досліджень на тваринах, було виявлено, що аспартам збільшує оксислювальний стрес, пошкоджує клітинні мембрани, що веде до запалення.

Барвники

Напевно, ви неодноразово бачили яскраві смужки на деяких зубних пастах або яскравий колір самої текстури. Більшість виробників використовують штучні барвники для надання таких відтінків. Хоча вони і схвалені до використання в харчових продуктах, не все так обнадійливо, як здається.

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Американське товариство експериментальної нейротерапії провело дослідження, яке виявило, що штучні харчові барвники можуть призводити до гіперактивності та поведінкових проблем у дітей.

А Центр науки в суспільних інтересах, який об'єднав кілька наукових досліджень, стверджує, що такі барвники також можуть стати причиною розвитку алергії та навіть деяких видів раку.

Чи є альтернатива? Сьогодні можна знайти зубні пасти без фтору на основі гідроксиапатиту. Це ключовий елемент наших зубів і кісток. Він позитивно діє на відновлення та зміцнення емалі. 2019 року було проведено дослідження, яке показало, що гідроксиапатит виявляє таку ж ефективність у чищенні зубів, як і фтор, а також запобігає розвитку карієсу.