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Чи можна отримати медичну допомогу за місцем проживання та без перепідписання декларації - у МОЗ пояснили

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Час на прочитання
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Чи можна отримати медичну допомогу за місцем проживання та без перепідписання декларації - у МОЗ пояснили

Фото: Pexels

Внутрішньо переміщені особи мають право отримувати медичну допомогу там, де живуть під час війни.

Внутрішньо переміщені особи мають право отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без перепідписання декларації з сімейним лікарем. 

Про це повідомили у МОЗ.

Як отримати щеплення за місцем проживання

Для того, щоб вакцинуватися потрібно звернутися у найближчу поліклініку до будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Це може бути терапевт, педіатр чи сімейний лікар.

Для підписання декларації мати місце реєстрації у цьому ж населеному пункті не потрібно та підписання декларації з цим лікарем теж зайве. 

Медик випише направлення на щеплення.

Вакцинація за календарем профілактичних щеплень та у закладі який має договір з НСЗУ буде безкоштовною.

Календар щеплень МОЗ / ©
Календар щеплень МОЗ

Якщо ви хочете зробити рекомендоване щеплення, якого немає в Національному календарі, вам потрібно буде придбати вакцину в медзакладі або купити її в аптеці.

Цілком безкоштовно можна вакцинуватися проти COVID-19. Для цього потрібно зверніться до найближчого центру або пункту вакцинації (адреси та контакти).

Якщо в медичному закладі вам відмовляють у щепленні чи інших послугах – зверніться з офіційною скаргою до головного лікаря (медичного директора).

Нагадаємо також про щеплення підлітків. Варто дотримуватися 14-денного інтервалу між вакцинацією проти COVID-19 та щепленнями проти інших хвороб.

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Дата публікації
Перегляди
323
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