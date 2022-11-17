Чи можна отримати медичну допомогу за місцем проживання та без перепідписання декларації - у МОЗ пояснили

Внутрішньо переміщені особи мають право отримувати медичну допомогу там, де живуть під час війни.
Внутрішньо переміщені особи мають право отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без перепідписання декларації з сімейним лікарем.
Про це повідомили у МОЗ.
Як отримати щеплення за місцем проживання
Для того, щоб вакцинуватися потрібно звернутися у найближчу поліклініку до будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Це може бути терапевт, педіатр чи сімейний лікар.
Для підписання декларації мати місце реєстрації у цьому ж населеному пункті не потрібно та підписання декларації з цим лікарем теж зайве.
Медик випише направлення на щеплення.
Вакцинація за календарем профілактичних щеплень та у закладі який має договір з НСЗУ буде безкоштовною.
Якщо ви хочете зробити рекомендоване щеплення, якого немає в Національному календарі, вам потрібно буде придбати вакцину в медзакладі або купити її в аптеці.
Цілком безкоштовно можна вакцинуватися проти COVID-19. Для цього потрібно зверніться до найближчого центру або пункту вакцинації (адреси та контакти).
Якщо в медичному закладі вам відмовляють у щепленні чи інших послугах – зверніться з офіційною скаргою до головного лікаря (медичного директора).
Нагадаємо також про щеплення підлітків. Варто дотримуватися 14-денного інтервалу між вакцинацією проти COVID-19 та щепленнями проти інших хвороб.
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