Чи можна пити алкоголь, якщо ви на дієті: про це варто знати

Під час дієти наш організм відчуває стрес, пов'язаний з обмеженнями в їжі, тому може виникати бажання зняти напругу за допомогою міцних напоїв.
Розповідаємо, як вживання алкоголю під час дотримання дієти може позначитися на фігурі.
Чи можна набрати зайву вагу, якщо пити алкоголь: пояснення експертів
- Алкоголь містить калорії. На 1 грам етилового спирту припадає 7 ккал. Якщо пити вино, шампанське, коктейлі чи лікери, у яких калорійність збільшується в рази за рахунок вмісту цукру, це може негативно позначитися на фігурі.
- Алкоголь уповільнює метаболізм. Коли в організм потрапляє алкоголь разом із їжею, спочатку засвоюються спиртні напої, їжа залишається на потім. Тому з'їдені бутерброди чи шашлик неодмінно осядуть зайвими кілограмами на тілі.
- Алкоголь уповільнює вироблення тестостерону. Цей гормон відповідає за набір м'язової тканини. Що нижчий рівень тестостерону, то повільніше ростимуть м'язи. А чим менше м'язів, тим повільніше відбувається обмін речовин і швидше накопичується зайва жирова тканина.
- Алкоголь затримує воду. Алкоголь - це сечогінний засіб. Через великі дози випитого виникає сильне зневоднення організму, і людина починає пити багато води.
- Алкоголь посилює апетит. Сп'яніння посилює різні бажання: агресію, статевий потяг і відчуття голоду.
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