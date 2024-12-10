Чи можна пити чай одразу після їди: відповідь вас неодмінно здивує

Багато хто переконаний, що пити чай після вживання їжі шкідливо для шлунку, та це не зовсім так.

Традиційно після обіду чи вечері багато хто п’є чай, однак існує думка, що цього робити не варто. Ось що кажуть про це лікарі.

Чи можна пити чай після вживання їжі: відповідь лікарів

Побутує думка, що випитий після їди чай ускладнює процеси травлення, оскільки розбавляє шлунковий сік. Однак наукового підтвердження цієї гіпотези немає. Тому випитий після їди чай жодної шкоди для травлення не несе.

Однак варто знати, що чорний чай містить у собі дубильні речовини, які погіршують засвоєння заліза. Тому після їди краще пити зелений або трав’яний чай.

А що дійсно шкідливо, то це замінювати чаєм повноцінне приймання їжі. В такому разі напій може спровокувати розвиток шлункових захворювань – гастрит, виразку та панкреатит.

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