Чи можна пити холодний квас у спеку: яка користь напою для чоловіків

Цей напій відмінно утамовує спрагу, він має багато корисних властивостей, але деяким людям його вживати не варто.

У спекотні дні дуже хочеться пити побільше холодних напоїв, а квас відмінно охолоджує і відновлює водний баланс в організмі. До того ж, напій має купу вітамінів, які корисні для нашого здоров’я. Але деяким людям взагалі не варто його пити, бо він може значно нашкодити здоров’ю. Розповідаємо, яка користь квасу, чи можна пити холодний напій у спеку, а кому вживати взагалі не слід.

Яка користь квасу для нашого здоров’я

Цьому напоєві більше тисячі років, вважається, що першими його почали виготовляти єгиптяни, а потім – стародавні греки. Напій робили з хліба, води й різноманітних трав. Перший квас був міцним напоєм, більше схожим на пиво, бо містив алкоголь. Згодом його почали виготовляти не лише з хліба, а й з буряка, ягід, цитрусових, листя фруктів, кореня імбиру тощо.

Яка користь квасу для організму? Напій допомагає розщеплювати жири, балансує рівень води й солі в організмі. А вітаміни та кислоти, які виділяються під час бродіння напою, позитивно впливають на мікрофлору кишківника.

За рахунок вмісту кальцію квас зміцнює кістки, волосся, зуби та нігті. А дріжджі допомагають позбутися висипань на шкірі, зміцнюють судини, допомагають відновитися після захворювання дихальних шляхів.

Вчені провели дослідження щодо користі квасу для чоловіків і довели, що напій впливає на потенцію та здатен відновлювати статеву функцію. Квасові дріжджі також використовують у косметології для росту та міцності волосся.

Чи можна пити холодний квас у спеку: пояснення лікарів

Багато людей люблять вживати холодний квас саме у спекотні дні. Медики пояснюють, що охолоджений напій жодної шкоди для здоров’я не несе. Але людям із чутливим травленням варто обережно ставитися до холодного квасу, бо він може викликати дискомфорт у шлунку.

У деяких категорій людей холодний напій також може спричинити біль у горлі чи головний біль у зоні чола. Це зумовлено розташуванням нервових закінчень у задній стінці глотки, однак для здоров’я жодної шкоди не несе.

Кому не можна пити квас

Тим людям, які мають захворювання шлунку – виразку чи гастрит, не варто пити напій. Квас містить молочну кислоту, яка може спровокувати загострення хвороби та викликати печію.

Не слід пити квас, якщо є алергія на дріжджі чи злаки. Так, це безалкогольний напій, але якщо є алергічна реакція на алкоголь, то від квасу краще відмовитися. Не можна пити квас вагітним жінкам та дітям до п’яти років.

Лікарі забороняють пити напій хворим на онкологію, за проблем із печінкою чи жовчним міхуром, якщо є пісок чи камені в нирках.

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