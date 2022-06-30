Чи можна робити щеплення дитині раніше, ніж вказано в Національному календарі

Чи можна робити щеплення дитині раніше, ніж вказано в Національному календарі

Мінімальний інтервал – період, який допускається до введення вакцини проти однієї й тієї самої інфекції з порушенням календаря. Введення чергової дози вакцини з меншим інтервалом не зараховується.

Загалом необхідно дотримуватись Національного календаря щеплень та графіку вакцинації дітей за віком. Але в умовах військової агресії РФ, коли на окупованих територіях існує ризик спалаху інфекційних хвороб, обмежений доступ до медичної допомоги та вакцин, можна зробити дитині необхідне щеплення раніше, ніж це передбачено календарем.

Як пояснює Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, якщо з тих чи інших причин дитина не може бути вакцинована за віком відповідно до календаря щеплень, дозу вакцини для завершення первинної вакцинації або ревакцинації можна отримати раніше графіку, і вона буде зарахована.

Проте важливо дотримуватись мінімальних інтервалів, які передбачені наказом МОЗ.

Календар щеплень МОЗ

Схему вакцинації можна знайти в інструкції до вакцини.

Наприклад, перша доза вакцини КПК (від кору, паротиту та краснухи) відповідно до календаря щеплень вводиться у 12 місяців, друга доза – в 6 років.

Наразі існують ризики для спалаху багатьох інфекційних хвороб, зокрема і кору. Тому дитина може отримати другу дозу вакцини раніше, але з дотриманням мінімального інтервалу для КПК – щонайменше 1 місяць.

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

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