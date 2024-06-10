Чи можна їсти стару картоплю, яка проросла: лікарі дали однозначну відповідь

У багатьох господарів на початок літа залишається стара картопля з паростками, яку не поспішають викидати аж до нового урожаю.

Напевно, картопля – це найулюбленіший овоч для всіх українців. Адже з неї можна приготувати стільки смачнючих страв. Наприкінці весни у багатьох господарів залишається стара картопля, яку використовують для приготування страв, допоки не буде нового урожаю. Та чи можна вживати пророслу стару картоплю, чи не шкодитиме вона здоров’ю? На це запитання лікарі дають однозначну відповідь.

Чи можна вживати картоплю, яка проросла

Під час тривалого зберігання, як зазначають експерти, картопля виділяє токсичну речовину – соланін. Яка може стати причиною отруєння із такими симптомами: головний біль, нудота, блювота й інші шлунково-кишкові розлади. А якщо на картоплі вже з’явилися паростки, медики взагалі не рекомендують її вживати.

Також варто звертати увагу на колір старої картоплі. Якщо вона має зеленуватий відтінок, то кількість соланіну в ній вкрай велика, картопля у такому випадку може бути отруйною. Та навіть якщо вона не позеленіла, а лежить довгий проміжок часу, то в ній достатньо соланіну, щоб завдати шкоди здоров’ю.

Як готувати пророслу картоплю: важливі поради

Втім, не завжди стара картопля може бути отруйною. Якщо поверхня такої бульби чиста, не зеленого кольору, то її можна використовувати для приготування страв. Тут лікарі рекомендують звертати увагу на запах і смак самої картоплі, якщо вони насторожують, то краще викинути такі овочі.

Стару картоплю треба добре почистити, очка необхідно повністю видалити, ретельно промити і лише тоді готувати. Не можна варити зі старих бульб картоплю в мундирі й готувати картоплю по-селянськи.

Щоб повністю нейтралізувати соланін, у страви зі старою картоплею варто додавати часник, сметану, капусту, різноманітні приправи та зелень. Ці продукти повністю нівелюють токсичну речовину, тому стара картопля буде безпечною для здоров’я.

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