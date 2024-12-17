Чи можна їсти шкірку смаженої риби: це треба запам’ятати раз і назавжди

Перед тим, як вживати смажену шкірку риби, лікарі рекомендують ознайомитися з інформацією про її позитивний та негативний вплив на організм.

Чи можна їсти шкірку смаженої риби: яка її користь і шкода

Цей продукт містить багато корисних речовин – жирні кислоти омега-3, вітаміни A і D, фосфор, кальцій і колаген. Вони сприяють зміцненню кісток й імунної системи, позитивно впливають на здоров'я шкіри та волосся, а також покращують зір.

Однак варто пам’ятати, що шкірка смаженої риби також може бути джерелом канцерогенних речовин – ПАВ, які утворюються в процесі смаження. Також вона може містити токсичні речовини, як-от ртуть і поліхлоровані біфеніли, що накопичуються в риб'ячому жирі, якими можна легко отруїтися.

До того ж, регулярне вживання смаженої риби зі шкіркою може призвести до розвитку онкології.

Отже, з одного боку, шкірка смаженої риби – це потужне джерело поліненасичених жирних кислот омега-3, вітамінів та мінералів. А з іншого боку, в організм разом із продуктом можуть потрапити токсини й канцерогенні речовини. І ще варто пам’ятати про високу калорійність риби, яка смажиться на великій кількості олії. Що може негативно позначитися на вашій фігурі.

Лікарі рекомендують їсти продукт високої якості й у помірній кількості, тоді від смаженої риб’ячої шкірки буде лише сама користь.

Читайте також:

Несподіваний фрукт названо "природною віагрою": дослідження вчених

Названо напої від хронічної втоми: швидко відновлюють сили і заряджають енергією

Вчені назвали найголовніші побічні ефекти від надмірного вживання кави