Чи можна їсти відразу після активних тренувань: поради спеціалістів

Всі, хто хоче мати струнку фігуру, відмінну форму та гарне самопочуття, дотримуються збалансованого харчування і регулярно відвідують спортзал. Щоб отримати найкращий результат від тренувань, потрібно все врахувати до дрібниць. Необхідно також знати, які продукти і коли потрібно їсти. А від якої їжі взагалі краще відмовитися. Отже, коли, як і що потрібно їсти, щоб отримати найвищі досягнення від своїх щоденних зусиль – читайте далі.

Чи можна їсти після тренування?

Навіть якщо ви робите вправи для схуднення, дотримуєтеся дієти, все одно після тренування обов’язково потрібно поїсти. Оскільки у процесі активного фізичного навантаження організм втрачає багато енергії, тому її запаси потрібно поповнити. Якщо ви не їстимете, це призведе до повного виснаження вашого організму. Спеціалісти радять вжвати їжу через 45 хвилин після тренування. Також слід пам’ятати, що варто дотримуватися водного балансу в організмі і не допускати зневоднення. Оскільки під час фізичних навантажень організм втрачає багато рідини. Тому рекомендовано пити достатню кількість негазованої води.

Коли краще їсти: до чи після тренувань?

Їсти потрібно після фізичної активності через 40-50 хвилин. Цей час потрібен організму для того, щоб він заспокоївся. Якщо ви відразу після тренування розпочнете прийом їжі, це може загрожувати зайвими кілограмами. Та коли дуже хочеться їсти, то можна скористатися «вуглеводним вікном». Це той проміжок часу, під час якого організм дуже швидко спалює калорії. Тому якщо ви протягом 20 хвилин після тренування щось з’їсте, то вашій стрункості ніщо не загрожуватиме. Але таким прийомом їжі краще не зловживати, щоб це не перетворилося на звичку.

Що потрібно їсти після тренування?

Фахівці радять їсти тільки білки та вуглеводи. Бо під час тренувань м’язи руйнуються, тому організм намагається відновити запас м’язових білків. А білкова дієта допоможе тілу швидше це зробити. Тому дуже важливо, аби щоденне харчування містило достатню кількість білків та вуглеводів. Отже, дуже корисними будуть такі продукти харчування, що містять вуглеводи: різноманітні фрукти та овочі, рисова та вівсяна каша, зелені салати. Необхідні білкові продукти: червона риба, яйця, сир, йогурт, м’ясо курки та індички.

Як харчуватися після тренувань, щоб схуднути?

Для того, щоб тренування та правильне харчування дали швидкий та найкращий результат для вашої фігури, до прийомів їжі варто поставитися дуже серйозно. Особливо, слід визначити: коли можна їсти після тренування і що саме. Все залежить від того, коли розпочинається тренування. Якщо ви тренуєтеся вранці чи вдень, то прийом їжі повинен бути через півтори-дві години після походу в спортзал. Що потрібно їсти після тренування? Краще надати перевагу продуктам, що містять білки: нежирній рибі, яйцям, курячому м’ясу, кисломолочному сиру. У зазначений проміжок часу варто утримуватися від вуглеводів, бо вони нівелюватимуть процес розщеплення жирів. Якщо у вас за графіком вечірні тренування, тоді краще взагалі не їсти, але допускається склянка кефіру перед сном.

Як і коли харчуватися, щоб наростити м’язову тканину?

Є люди, які ходять тренуватися до спортзалу, щоб наростити м’язи. Після силових інтенсивних вправ організм в рази більше потребує поповнення енергетичних запасів. Отже, їсти слід вже через сорок хвилин після тренування. Вживати потрібно ті продукти, що містять білки та вуглеводи, оскільки такий тандем продуктів найкраще засвоюється організмом та сприяє відновленню пошкодженої м’язової тканини. У випадку, якщо не їсти необхідної їжі, то бажаного результату може не бути. Що потрібно їсти: гречану та рисову каші, макарони, висівковий хліб, нежирну рибу і м’ясо птиці, також різноманітні фрукти і пити фреші. Варто відмовитися від жирної їжі та не пити каву, оскільки це заважатиме оптимальному засвоєнню корисних мікроелементів.

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