Чи можуть яйця покращити функції мозку - нове дослідження

Яйця можуть зменшити запалення, допомогти вам наростити м'язову масу та зміцнити імунну систему.

Недавнє дослідження в журналі Nutritional Neuroscience також показало, що яйця покращують когнітивні функції.

В експерименті взяли участь 79 осіб віком від 18 до 75 років. Медики провели тести з учасниками, які оцінювали когнітивні функції в різні моменти під час дослідження.

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Вчені дійшли висновку, що хоча вживання яєць і, як наслідок, гідролізату яєчного білка NWT-03, здавалося, не допомогло учасникам покращити тест на психомоторну пильність, однак тест на час реакції виявив кращі результати.

"Під час дослідження ми вивчили корисний хімічний склад яєць і те, як гідролізат яєчного білка, який утворюється внаслідок розщеплення, може бути корисним для здоров’я", — розповідає автор Кіран Кемпбелл.

Виявилося, що гідролізат компонента NWT-03 має здатність покращувати когнітивні функції в області виконавчої функції (ця область відповідає за саморегуляцію, креативність, концентрацію уваги, міркування, оперативну пам’ять, гальмівний контроль і психіку, гнучкість серед інших функцій мозку).

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Протягом багатьох років ми звикли думати, що вживання занадто великої кількості цілих яєць, включно з жовтком, багатим харчовим холестерином, шкідливе для здоров’я. Однак нові дослідження показують, що рівень холестерину в крові мало залежить від споживання холестерину з їжею.

"Яєчний жовток також містить цінні та корисні для здоров’я фітонутрієнти, як-от холін, лютеїн і зеаксантин. Ці поживні речовини також можуть впливати на покращення когнітивних функцій", – додає Кемпбелл.

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