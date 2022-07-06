Чи потрібно проходити комісію, щоб продовжити інвалідність під час війни

Медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров'я, що видається на основі відомостей, що підтверджують наявність у пацієнта стійких порушень функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Про це повідомляє МОЗ.

Направлення на МСЕК (форма 088/о) оформлює за потреби лікуючий або сімейний лікар. укладати декларацію при цьому не потрібно.

Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути на повторний огляд під час дії воєнного стану.

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії проводиться незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

До кінця дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення/скасування інвалідність продовжується автоматично без перекомісії.

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

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