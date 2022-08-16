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Чи потрібно робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19, якщо людина не є в групі ризику

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Чи потрібно робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19, якщо людина не є в групі ризику

Фото: Pexels

Медики попереджують людей з 6-ти груп ризику про важливість щеплення.

Якщо ви не належите до групи ризику та вам ще не виповнилося 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано. 

Про це пишуть фахівці МОЗ.

Нагадаємо, до груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать: 

  • люди віком понад 60 років
  • люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
  • люди з інвалідністю
  • люди з імуносупресією
  • люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів тут).
  • люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями

Нагадаємо, що щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Зверніть увагу на перелік пунктів або телефонуйте 16-77.

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Дата публікації
Перегляди
973
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