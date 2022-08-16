Чи потрібно робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19, якщо людина не є в групі ризику

Якщо ви не належите до групи ризику та вам ще не виповнилося 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано.

Про це пишуть фахівці МОЗ.

Нагадаємо, до груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:

люди віком понад 60 років

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

люди з інвалідністю

люди з імуносупресією

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів тут).

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями

Нагадаємо, що щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Зверніть увагу на перелік пунктів або телефонуйте 16-77.

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