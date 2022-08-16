Чи потрібно робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19, якщо людина не є в групі ризику

Медики попереджують людей з 6-ти груп ризику про важливість щеплення.
Якщо ви не належите до групи ризику та вам ще не виповнилося 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано.
Про це пишуть фахівці МОЗ.
Нагадаємо, до груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:
- люди віком понад 60 років
- люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
- люди з інвалідністю
- люди з імуносупресією
- люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів тут).
- люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями
Нагадаємо, що щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Зверніть увагу на перелік пунктів або телефонуйте 16-77.
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