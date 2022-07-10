Чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашня тварина

У зв'язку з підтвердженими випадками сказу у тварини в Україні питань на тему вакцинації від сказу побільшало.

На найпопулярніше з них відповідає Федір Лапій, дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Нагадуємо, що ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність, єдиний шанс попередити хворобу після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести імуноглобулін проти сказу.

Україна належить до територій небезпечних щодо сказу.

Серед домашніх тварин в нашій країні також реєструються випадки сказу. Тому те, що тварина є домашньою - це не гарантія того, що вона не інфікована збудником.

Наголошуємо, що рішення щодо необхідності імунопрофілактики ухвалює лікар.

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