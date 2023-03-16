Чи повинен сімейний лікар надавати свій номер телефона пацієнту та відповідати на дзвінки

Чи має сімейний лікар надати свій телефон пацієнту та відповідати на його дзвінки у будь-який час, читайте в матеріалі ТСН.ua

В умовах війни, поширенню ковіду багато громадян намагаються розв'язувати проблеми зі здоров'ям дистанційно. Тому часто просять, щоб сімейний лікар для зв'язку надав власний номер телефону.

Чи повинні сімейні лікарі надавати свій мобільний телефон, роз'яснює Національна служба здоров'я України.

Чи повинен лікар давати мобільний телефон

Сімейний лікар, терапевт або педіатр, надають первинну медичну допомогу під час особистого приймання пацієнта у закладах первинки.

У випадках, якщо стан пацієнта потребує особливої уваги та постійного зв'язку лікар може вирішити надавати медичну допомогу дистанційно, за допомогою мобільного телефону.

Але лікар не зобов'язаний на вимогу пацієнта надавати йому свій особистий номер мобільного телефону. Зауважимо, що медичні послуги, які надають терапевт, сімейний лікар, педіатр не належать до екстрених, тому лікарі самостійно вирішує, який номер телефону давати пацієнту — власний чи контакт-центру або рецепції (реєстратури) закладу.

Національна служба здоров'я України зазначає, що у випадку виникнення екстреної ситуації, коли потрібна невідкладна допомога, можна телефонувати до 103 або самостійно їхати до приймального відділення лікарня. Приймальна відділень лікарень працює цілодобово, і такі випадки не потребують направлення від сімейного лікаря. У неробочі дні та години в амбулаторіях зазвичай працює черговий кабінет, туди також можна звернутися, коли у вашого сімейного лікаря вихідний.

Чи повинен сімейний лікар відповідати на дзвінки

Лікар самостійно вирішує, чи надавати особистий номер телефону пацієнтам, якщо так, то в які дні та години відповідати на повідомлення чи дзвінки.

Якщо ви отримали особистий номер лікаря домовтеся, у яких ситуаціях та в який час можна звертатися.

Якщо лікар не відповідає на повідомлення або не підіймає слухавку, це може означати, що він зайнятий, веде прийом.

В повідомленні чи телефоном краще одразу себе назвати і розповісти про проблему.

В Національній службі здоров’я України нагадують, що лікар або лікарка є людиною, а не цілодобовим сервісом. Лікарі мають визначені робочі години та вихідні, мають право обирати спосіб зв’язку з пацієнтом та вирішувати, коли відповідати на дзвінки та повідомлення.

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